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BM Genel Sekreteri Guterres Ukrayna'nın Egemenliğine Saygı Duyulmasını İstedi

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna sınırındaki Rus askeri ihlallerinin "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine" aykırı olduğunu belirtti.
BM Genel Sekreteri Guterres Ukrayna'nın Egemenliğine Saygı Duyulmasını İstedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Kurulu'nda dışişleri bakanlarına hitap etti.

BM'nin 25. yılında alınan "Dost İlişkiler Bildirgesi" kararına atıfta bulunan Guterres, Rusya'nın, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerinin sözde "bağımsızlığını" tanımasının BM üye devletlerinin arasındaki dostane ilişkileri tanımlayan iş birliği bildirgesine uymadığını vurguladı.

Guterres, "Genel Kurul'un diğer kararları da Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğinin, siyasi bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün tamamen arkasındadır." ifadesini kullandı.


BM Güvenlik Konseyi'nin onayladığı Minsk antlaşmalarına da dikkati çeken Guterres, "Minsk anlaşmaları, bir dizi yaşam destek cihazı sayesinde yoğun bakım ünitesinde hayatta kalıyordu ama şimdi bu cihazların bağlantısı kesildi." dedi.

Guterres, Ukrayna'da çatışmanın genişlemesi durumunda şiddetin "görülmemiş bir ölçekte" artabileceğine, bundan en fazla kadın ve çocukların etkileneceğine işaret etti.

Salonda bulunanlara, "Bu tehlikeli durumu uçurumun ötesine taşıyacak eylem ve açıklamalara yer yoktur." şeklinde seslenen Guterres, ihtilafların barışçıl yollarla çözümüne yönelik tüm yolların denenmesi çağrısında bulundu.

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