Bm Genel Sekreteri Guterres’in, Maraş’la İlgili Açıklamalardan Endişe Duyduğu Belirtildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, “20 Temmuz'da Kıbrıslı Türkler ve Türkiye tarafından kapalı Maraş’ın yeniden açılmasına ilişkin yapılan açıklamalardan derin endişe duyduğu” belirtildi.

BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Farhan Haq tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Genel Sekreter’in sürekli olarak tüm taraflara, gerginliği kışkırtacak ve Kıbrıs sorununun kalıcı çözümüne yönelik devam eden ortak zemin arama çabalarını tehlikeye atabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısında bulunduğu” kaydedildi.

“BM’NİN MARAŞ KONUSUNDAKİ TUTUMU DEĞİŞMEDİ”

Birleşmiş Milletler’in, Maraş konusundaki tutumunun değişmediği ve bu tutumun ilgili Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda olduğu bildirilen açıklamada, taraflara yararlı olmayacak eylemlerden kaçınılması ve kapsamlı bir çözüm yoluyla adaya barış ve refah getirilmesi için diyaloğa girilmesi çağrısında da bulunuldu.