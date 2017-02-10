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BM Genel Sekreteri Guterres'in ziyaret programı açıklandı

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BM Genel Sekreteri Guterres'in ziyaret programı açıklandı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Türkiye'den sonra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Katar ve Mısır'da ziyaretlerde bulunacağı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre, iki günlük çalışma ziyareti için bugün Türkiye'ye gidecek Guterres'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile ayrı ayrı görüşmesi planlanıyor.

Türkiye'den sonraki ikinci durağı Suudi Arabistan olacak Guterres, Kral Selman bin Abdulaziz, veliaht kral ve yardımcısı ile bir araya gelecek.

Guterres, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde "2017 Dünya Yönetim Zirvesi"ne katılacak. Dubai ve ardından geçeceği Umman, Katar ve Mısır'da hükümet yetkilileriyle görüşecek Genel Sekreter, bu temaslarında muhataplarıyla bölgesel ve küresel sorunları ele alacak.

Bölgedeki ziyaretlerinin ardından Almanya'nın Bonn kentine geçerek G20 bakanlar toplantısına, ardından da Münih'te yapılacak Güvenlik Konferansı'na katılacak Guterres, 21 Şubat'ta New York'a dönecek.

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