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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Bmgk'ye Kovid-19'a Karşı Birlik Ve Mücadele Çağrısı

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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Bmgk'ye Kovid-19'a Karşı Birlik Ve Mücadele Çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Bmgk'ye Kovid-19'a Karşı Birlik Ve Mücadele Çağrısı

 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana uluslararası barış ve güvenliğe en büyük tehdit uyarılarına ve küresel işbirliği çağrılarına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda uzun süre adım atmamakla eleştirilen BM Güvenlik Konseyi'ne birlik ve salgına karşı mücadele çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, uzun süre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda uzun süre sessiz kaldıktan sonra eleştirilerin gölgesinde ilk kez video konferans yoluyla toplandı.

Uluslararası barış ve güvenliği korumakla yükümlü BM Güvenlik Konseyi, uzun bir süre Kovid-19 konusunda görüş ayrılıkları yüzünden sessiz kaldı.

ABD'nin Kovid-19 için ''Çin virüsü'' ve ''Vuhan virüsü'' söylemleri üzerinde ısrar etmesi Çin ve Rusya'nın itirazına takıldı ve konseyin toplanmasını geciktirdi.

GUTERRES, 8 TEHDİDE KARŞI UYARDI

BM Genel Sekreteri Guterres ise Kovid-19 konusunda uzun süre adım atmamakla eleştirilen BM Güvenlik Konseyi'ne birlik ve salgına karşı mücadele çağrısında bulundu.

Bütün ülkelerin koronavirüs salgınının yıkıcı sonuçlarıyla boğuştuğuna, binlerce kişinin öldüğüne, hastanelerin çöktüğüne ve sağlık çalışanlarının bu yükü kaldırmakta zorlandığına dikkati çeken Guterres, Kovid-19'un teşkil ettiği 8 riski ''kamu kurumlarına güveninin aşınması, ekonomik krizin getireceği istikrarsızlık, seçimlerin ertelenmesi riski, siyasi gerginlikler ve meşruiyet sorunu,  şiddet ve çatışmaların körüklenmesi, terör tehdidi, biyolojik terör saldırılar ile insan hakları ihlalleri'' olarak sıraladı.

Guterres, ''Güvenlik Konseyi'nin müdahalesi, salgının doğurduğu barış ve güvenliğe yönelik tehditlerin önlenmesi için kritik önem taşıyor. Böyle endişeli bir zamanda konseyin birlik ve çözüm sinyali vermesi çok şey ifade eder.'' dedi.

ABD, SALGINLA MÜCADELEDE ŞEFFAFLIK İSTİYOR

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ise tam şeffaflık ve kamu sağlığı verilerinin uluslararası toplumla zamanında paylaşılması çağrısında bulundu. Craft, ''Salgınla mücadelenin en etkili yolu, bilime dayalı doğru veri toplama, virüsün kökenini, özelliklerini ve yayılımını analiz etmekten geçiyor.'' dedi.

ÇİN'DEN KÜRESEL MÜCADELE ÇAĞRISI

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise virüsün sınır, ırk ve inanç ayırmadığını ve insanlığın ortak düşmanı olduğunu belirterek, ''Kovid-19 küresel bir sorun, ulusal hükümetleri, uluslararası toplumu test ediyor, koordinasyon içinde bir araya gelip gelemeyeceğini ölçüyor. Hepimiz küresel bir köyde yaşıyoruz ve ortak bir geleceğimiz var. Zorlukla yüzleştiğimiz ve birlikte çalıştığımız sürece virüs yenebiliriz.'' dedi.

RUSYA, TRUMP'IN YÜKLENDİĞİ DÜNYA SAĞLI ÖRGÜTÜ'NE SAHİP ÇIKTI

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise şu an ''karşılıklı suçlamaların ve hedef göstermenin'' zamanı olmadığına dikkati çekerek ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü'ne ise sahip çıktı. Nebenzia, ''Dünya Sağlık Örgütü'nü uzman BM birimi olarak desteklememiz önem teşkil ediyor, küresel önlemleri koordine etmesine destek olmalı, tavsiyelerini dikkate almalıyız.'' diye konuştu.

ALMANYA BMGK'NİN 5 DAİMİ ÜYESİNE YÜKLENDİ

Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen ise BMGK'nin 5 daimi üyesi arasındaki anlaşmazlıkların konseyin salgın konusunda bir adım atmasını geciktirmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek ''Güvenlik Konseyi'nde şimdiye kadar sağır eden bir sessizlik olduğunu kabul etmek zorundayız. (Almanya'nın) Toplantı talebinin ardından konseyi toplamak tam 9 gün aldı. Bugün sadece bir savaşımız var ve o da Kovid-19'a karşı. Güvenlik Konseyi, bundan sonra iş başında olduğunu göstermek zorunda.'' dedi.

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