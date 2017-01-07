BM Genel Sekreteri Guterres'ten "Kıbrıs" açıklaması

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Guterres'in Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerinin açılışına katılacağını bildirdi.
Kıbrıs müzakerelerinde son aşamaya gelindiğini anlatan Dujarric, bu noktada taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının aşılması için sürecin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
Dujarric, Guterres'in son iki günde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile bir araya geldiğini hatırlattı.
Guterres'in Kıbrıs müzakerelerini "tarihi bir fırsat" olarak değerlendirdiğini ve her iki toplumun endişelerini giderecek karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm çağrısı yaptığını aktaran Dujarric, tüm tarafların yenilikçi çözümler bulunması konusunda gerekli yaratıcılığı göstereceğini umut ettiğini sözlerine ekledi.
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