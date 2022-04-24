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BM Genel Sekreteri kritik görüşmeler öncesinde Ankara’ya geliyor

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelecek hafta sırasıyla Rusya ve Ukrayna'da yapacağı temaslar öncesinde Türkiye'ye gelecek.
BM Genel Sekreteri kritik görüşmeler öncesinde Ankara’ya geliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş iki aydır devam ederken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yarın (pazartesi) Ankara’ya gelerek temaslarda bulunacağı açıklandı.

Guterres’in Ankara temasları sonrasında Rusya’da Vladimir Putin ve Ukrayna’da Volodimir Zelenskiy ile görüşeceği de açıklanmıştı.

Yapılan açıklamada Guterres’in Erdoğan ile görüşeceği de belirtildi.

18 Nisan’da BM’nin üst düzey yetkililerinden Martin Griffiths, Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelerde önemli bir arabulucu olduğunu açıklamıştı.

Guterres’in sözcülüğünü üstlenen Eri Kaneko, cuma günü yaptığı açıklamada Guterres’in salı günü Moskova’ya giderek Putin ile görüşeceğini ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile öğle yemeği yiyeceğini açıklamıştı. Öte yandan Guterres’in perşembe günü ise Ukrayna’da Zelensliy ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile birlikte BM yetkilileriyle görüşeceği duyurulmuştu.

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