BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi atanma ihtimali azalıyor

Rum basını, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunu için yeni temsilci (BMGS şahsi danışmanı) ataması ihtimalinin, “Türk tarafının koyduğu aşılamaz engeller sebebiyle” gittikçe azaldığını iddia etti.

Rum basını, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunu için yeni temsilci (BMGS şahsi danışmanı) ataması ihtimalinin, “Türk tarafının koyduğu aşılamaz engeller sebebiyle” gittikçe azaldığını iddia etti.

Fileleftheros gazetesi: “Atama Uzaklaşıyor – Guterres’in Yeni Temsilci İçin Atacağı Adım Zor Gözüküyor – Türk Engelleri Aşılamıyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, pazartesi günü New York’ta gerçekleştirilen üçlü görüşme sonrasında Kıbrıs’a temsilci ataması konusunun iyice çıkmaza girmiş gözüktüğü, bunun sebebinin ise Türk tarafının tutumu olduğu şeklindeki iddiaları yineledi.

Gazete, BM’nin şu an için taraflarla temaslar gerçekleştirmekte olduğunu ancak Rum hükümetinin inancının, Genel Sekreterin eninde sonunda bir temsilci atayacağı yönünde olduğunu iddia edereken, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’e yaptığı açıklamalara da yer verdi.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Guterres’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmede, temsilci atama niyetine dile getirdiğini ve Güvenlik Konseyi üyelerinin düşüncesinin “Kıbrıs sorunu gibi güncel konular için şahsi değil özel temsilci atanması gerektiği yönünde olduğu” bilgisini aktardığını iddia etti.

Guterres’in üçlü görüşme sırasında da bu niyetini dile getirdiğini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın buna itiraz ederek kişisel temsilci atanması talebinde bulunduğunu ancak kendisine yapılan izahatlar sonrasında Guterres’in önerisini kabul ettiğini iddia eden Hristodulidis, üçlü görüşme sonrasında Türkiye’yle istişarede bulunan Tatar’ın fikir değiştirdiğini öne sürdü.

Gazete haberinin devamında, Anastasiadis’in 4 Ekim Pazartesi günü Rum Ulusal Konsey’ini toplayarak siyasi partilere bilgi vereceğini de aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Ortak Bir Açıklama İçin Haftalardır Süren Diyalog – Kişisel Temsilci Mi Özel Danışman Mi?”.

Alithia: “Aciz BM – BM Anastasiadis Tatar ve Guterres Üçlü Görüşmesinde Ne Olduğunu Söylemekten Aciz”.