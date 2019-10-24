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BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı: “Lute taraflarla görüşüyor.. Gelişmeler iyi”

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BM Genel Sekreteri’nin Sözcü Vekili Farhan Haq, BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un taraflarla yürüttüğü çalışmalarda gelişmelerin iyi olduğuna inandığını ancak henüz açıklama yapacak noktaya gelinmediğini söyledi.
BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı: “Lute taraflarla görüşüyor.. Gelişmeler iyi”

Haq, dün New York’ta gerçekleştirdiği rutin basın toplantısında, Kıbrıs konusundaki gelişmelere ilişkin soruyu yanıtında, bugün için herhangi bir haber olmadığını belirtti.


Çalışmaların neden uzadığının sorulması üzerine, Haq, Lute’un çeşitli taraflarla görüşmelerde bulunduğunu ve bir gelişme olması durumunda açıklayacaklarını ancak şu an çalışmaların hala devam ettiğini belirtti.


Haq, “Gelişmelerin iyi olduğuna inanıyorum ancak henüz açıklayacak bir şeyimiz yok” dedi.

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