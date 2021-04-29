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BM Genel Sekreteri taraflardan perşembe günü nihai görüşlerini belirtmelerini istedi

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Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Guterres perşembe günü için planlanan ikili görüşmeleri de iptal etti.
BM Genel Sekreteri taraflardan perşembe günü nihai görüşlerini belirtmelerini istedi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, durumu nasıl ele alacağına karar verebilmesi için Cenevre’deki 5+1 gayrı resmi konferansa katılan taraflara, Perşembe günü (bugün) yerel saatle 10.00’da başlayacak yeni oturumda, nihai görüşlerini belirtmelerini ve yansıtmalarını istedi.
 
Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Guterres perşembe günü için planlanan ikili görüşmeleri de iptal etti.

Kıbrıs Rum Ulusal Konseyi çarşamba akşamı toplanarak Anastasiadis'ten gayrı resmi toplantı çerçevesinde yapılan görüşmelerle ilgili bilgi aldı.

Kıbrıslı Türk siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Ersin Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmelerinde partilere bilgi verdi.

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