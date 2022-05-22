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BM Genel Sekreteri’nden çarpıcı çağrı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü'nde paylaştığı mesajında, "Doğaya karşı anlamsız ve yıkıcı savaşımıza bir son vermeliyiz" dedi.
BM Genel Sekreteri’nden çarpıcı çağrı

BM Genel Sekreteri Guterres, sosyal medya hesabından 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Gününden yaptığı açıklamada doğaya karşı anlamsız ve yıkıcı savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Guterres, “Doğaya karşı anlamsız ve yıkıcı savaşımıza bir son vermeliyiz. İklim değişikliğinin var olan tehdidini sona erdirmek, arazi bozunumunu durdurmak ve gıda güvenliğini sağlamak için biyoçeşitliliği korumak esastır. Birlikte, gezegenimizle barışı sağlayalım” ifadelerini kullandı.

BM’nin sitesinde yer alan bilgilere göre, balıklar yaklaşık 3 milyar insana hayvansal proteinin yüzde 20’sini, bitkiler de insan beslenmesinin yüzde 80’inden fazlasını sağlıyor. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanlarda yaşayan insanların yüzde 80’inin, birinci basamak sağlık hizmetleri için geleneksel bitki bazlı ilaçlara bel bağladığı ifade edildi.

Şu anda yaklaşık 1 milyon hayvan ve bitki türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, karadaki çevrenin dörtte üçü ve deniz çevresinin yaklaşık yüzde 66sının insan eylemleriyle önemli ölçüde değişmiş olduğu bilgisi de yer aldı.

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