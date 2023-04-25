  • BIST 4.891,01
  • Altın 1242.521
  • Dolar 19.4208
  • Euro 21.3019
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABilim insanları uyardı: Öpüşmekle de bulaşabilir

BM Genel Sekreteri’nden Putin’e tahıl koridoru mektubu

» »
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için Rusya lideri Putin'e teklif sundu.
BM Genel Sekreteri’nden Putin’e tahıl koridoru mektubu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının “iyileştirilmesi, uzatılması ve kapsamının genişletilmesine” yönelik önerileri içeren bir mektubu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletti.

BM ve Türkiye, dünyanın başlıca tahıl ihracatçılarından Ukrayna’nın bazı limanlarındaki Rus ablukasını kaldıran ve böylece dünya gıda fiyatlarının düşmesini sağlayan anlaşmanın arabulucuları arasında yer alıyorlar.

Rusya, kendi tahıl ve gübre ihracatına yönelik talepleri kabul edilmediği sürece geçen yıl Temmuz ayında imzalanan ve 18 Mayıs’ta süresi dolacak olan anlaşmayı uzatmayacağını belirtmişti.

BM sözcüsü Farhan Haq’ın dünkü açıklamasına göre Guterres, New York’taki görüşmeleri esnasından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan, teklifin yer aldığı mektubu Putin’e iletmesini istedi. Haq, Guterres’in Rusya’nın kendi tahıl ve gübre ihracatına dair endişelerini de dikkate aldığını ifade ederek, “Guterres bu zamana kadarki ilerlemeye yönelik detaylı bir rapor sundu ve BM’nin kalan sorunları çözmek için çalışmaya devam edeceğini vurguladı” dedi.

TASS haber ajansında yer alan habere göre Lavrov, Moskova’nın mektubu inceleyeceğini belirtti.

Haq, “Mektupta tarafların görüşlerinin ve küresel gıda krizinin teşkil ettiği risklerin dikkate alındığını” ifade etti ve benzer mektupların Ukrayna ve Türkiye’ye de gönderildiğini ekledi.

BM, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına Rusya’yı ikna etmek için geçen yıl Temmuz ayında üç yıllık ayrı bir anlaşma da imzalamıştı. Bu anlaşma Rusya’nın gıda ve gübre ihraç etmesi için BM’nin destek vermesini öngörüyordu.

BM’DEN TÜRK BANKALARI ÖNERİSİ

BM, bu anlaşmanın devreye girebilmesinin önünde, ödeme sistemleri ile ilgili olanlar başta olmak üzere hâlâ bazı engellerin olduğunu belirtti.

Rusya’nın talepleri arasında Rus Tarım Bankası’nın SWIFT bankacılık sistemine dönmesi yer alıyor. Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın bankaları Batı ülkelerinin yaptırımları kapsamında SWIFT sisteminden çıkarılmıştı.

Rusya’nın diğer talepleri arasında tarım makineleri ve parçaları tedarikinin yeniden başlatılması, sigorta ve reasürans üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması, limanlara erişim, Togliatti-Odesa amonyak boru hattının yeniden açılması ve gıda ve gübre ihracatı ile uğraşan Rus şirketlerinin varlıklarındaki ve hesaplarındaki blokajın kaldırılması da var.

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Guterres’in geçen ay sonunda Türk bankalarının Rusya’ya ödeme yapılmasında devreye firmesini teklif ettiğini ancak Türkiye’nin bu durumda bankalarına yaptırım uygulanmamasının garantisini talep ettiğini ifade etti. Çavuşoğlu, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) muhtemel bir çözüm üzerinde çalıştığını söyledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya: NATO, Ukrayna’yı bünyesine katma çizgisini sürdürüyor21 Nisan 2023 Cuma 22:15
  • Rusya: Ukrayna'nın yaptığı, özel askeri operasyona devam etme ihtiyacını gösteriyor21 Nisan 2023 Cuma 19:58
  • Pentagon'un gizli belgeleri: "Ukrayna, Suriye'de YPG'nin yardımıyla Rusları vurmayı planladı"21 Nisan 2023 Cuma 17:30
  • Ukrayna: Rusya 25 gün aradan sonra Kiev’e saldırdı21 Nisan 2023 Cuma 13:20
  • Çin’de doğrudan yabancı yatırımlar arttı20 Nisan 2023 Perşembe 22:48
  • NATO Genel Sekreteri’nden Ukrayna’ya sürpriz ziyaret20 Nisan 2023 Perşembe 18:59
  • NATO Genel Sekreteri’nden Ukrayna’ya sürpriz ziyaret20 Nisan 2023 Perşembe 18:45
  • Rusya: Ukrayna ordusuna ait 4 savaş uçağını vurduk20 Nisan 2023 Perşembe 10:45
  • Ukrayna: Karadeniz tahıl anlaşması tehlikede19 Nisan 2023 Çarşamba 16:46
  • Rusya ile Çin arasında kritik görüşme17 Nisan 2023 Pazartesi 09:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti