BM Genel Sekreteri’nin 15 Nisan’da Güvenlik Konseyi’ne sunacağı rapora ilişkin beklentiler

Politis gazetesi, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerde bilgi sahibi olan kaynaklara atıfta bulunarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, 15 Nisan’da Güvenlik Konseyi’ne sunacağı iyi niyet misyonu raporunda, bir veya iki tarafa sorumluluk yüklemesinin beklenmediğini yazdı.



Habere göre aynı kaynaklar, BM Genel Sekreteri’nin çıkmaz ve sürecin sona erdiğini ilan etmesinin de beklenmediğini; ayrıca hiç kimsenin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute gözetimindeki bu girişimin tamamlandığını iddia etmesinin de mümkün olmadığını ifade ettiler.



Raporda beklenmesi gereken unsurların, sürecin ve bugüne kadar atılan adımların tasvir edilmesi olduğunu yazan gazete, rapora ayrıca zorlukların bulunduğu noktaların da kaydedileceğini belirtti.

Gazete, sürecin, ileriki adımların, neler olacağı açıklık kazanmaksızın, gelişim halinde bulunan bir çaba olarak nitelendirildiğini de yazdı.

Alithia gazetesi ise “Blame Game Başladı Mı?” başlıklı haberinde, iki tarafın, görülen çıkmaz önünde, referans şartları üzerinde anlaşma çabasında ve BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’ne sunacağı rapor ışığında, Crans Montana döneminin ardından herhangi bir ilerleme sağlanmaması sorumluluğunu birbirine atmak amacıyla “suçlama oyununa” (blame game) girdiğinin görüldüğünü yazdı.

Gazete haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün yapmış olduğu yazılı açıklamaya ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in buna verdiği yazılı yanıta da yer verdi.