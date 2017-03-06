BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar DAÜ’yü ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Spehar, kampüs turu sonrasında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’la görüştü.

Ziyaret sırasında DAÜ hakkında bilgi veren Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün kaliteye verdiği önemden ve akreditasyon çalışmalarından bahsetti.

Osam, ziyaret sonunda Spehar’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu.

Spehar, Prof. Dr. Osam ile yaptığı toplantı sonrasında üniversite bünyesindeki akademisyenlerle de biraraya gelerek fikir paylaşımında bulundu.