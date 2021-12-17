BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart Dün Hristodulidis’le Görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stwart’ın dün Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir görüşme yaptığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Siyasi İrade Arıyor- BM’nin Kıbrıs Sorunundaki Bir Sonraki Hareketleri Ocak Sonunda Bekleniyor- Hristodulidis’ten Stewart’a Öneriler” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın Kıbrıs’taki ilk tur temaslarını tamamladığını ve önce ülkesi Kanada’ya ardından da ABD’ye gitmek üzere adadan ayrılacağı haber verildi.

Stewart’ın bir ay içerisinde BM Güvenlik Konseyi huzuruna çıkabilmek için hali hazırda birçok not tuttuğunu yazan gazete, BM’nin Kıbrıs sorunundaki bir sonraki hamlelerinin Ocak ayının ikinci yarısında gerçekleşmesinin beklenmesi gerektiğini ve bunların müzakereleri yeniden başlatmayı hedefleyeceğine işaret etti.

Gazete, bu hamlelerin, Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün görev süresinin uzatılmasına dair görüşmeler sebebiyle, Kıbrıs’la ilgili gelişmeler konusunda BM Güvenlik Konseyindeki görüşmeyi takip etmesinin beklendiğini de kaydetti.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın Kıbrıs’taki ilk tur temaslarının bilindik çerçeveler içerisinde hareket ettiğini ve Stewart’ın iki tarafla ve diplomatik misyonların üyeleriyle görüşmeler yaptığını yazan gazete, Stewart’ın temaslarının, iki toplum arasında eşit mesafeler muhafaza edilmesi mantığına dayalı görüşmeler gerçekleştirilmesine dair, önceden belirlenmiş çerçeveden çıkmadığını belirtti.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, Stewart’ın adada bulunduğu süre içerisinde gerçekleştirdiği temasların daha çok resmi nitelikli olduğunu ve bunların Stewart’ın kişileri ve durumları tanımasını amaçladığını yazan gazete, Stewart’ın dün Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşmenin de bu çerçevede hareket ettiğini ifade etti.

Hristodulidis’in görüşmede Stewart’a ikili bir role sahip olduğunu belirttiğini yazan gazete, bunları şöyle sıraladı;

“1. Bir yandan görev ve yetkilerini etkin bir şekilde yerine getirmesi ve özellikle de kapalı bölge Maraş’la ilgili olarak çalışması, 2. Diğer yandan da müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yönelik olarak oynayacak önemli bir role sahip olması.”

Steart’ın dün Hristodulidis ve Güney Kıbrıs’a akredite olmuş diplomatlarla yaptığı görüşmelerden, Stewart’ın sahip olduğu misyonunun önemini bildiğinin ortaya çıktığını yazan gazete, Stewart’ın, müzakerelerin yeniden başlamasına katkıda bulunmak için üzerine düşeni üstlenmeye hazır olduğu imasında bulunduğunu iletti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Stewart’ın yabancı diplomatlarla yaptığı görüşmelerde “BM’nin, iki lider tarafından siyasi irade gösterilmesiyle, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasının mümkün olduğuna dair tahminini ilettiğini” de yazdı.

Kıbrıs’taki BM temsilciliği de Stewart’ın yabancı diplomatlarla yaptığı görüşmeler konusunda yaptığı açıklamada, Stewart’ın iki taraf arasında barış, güven ve işbirliğinin ileriye götürülmesi için kendileriyle çalışmaya sabırsızlandığını ifade etti.

STEWART KANADA ARDINDAN DA NEW YORK’A GİDİYOR

Elde ettiği bilgilere dayanarak, Stewart’ın adadaki ilk tur temaslarını tamamlamasıyla birlikte önce ülkesi Kanada’ya akabinde de New York’a gideceğini yazan gazete, Stewart’ın ailesinin de Kıbrıs’a gelmesine dair detayları ayarlayacağını ifade etti.

Stewart’ın bunun akabinde BM Genel Sekreterliği ve BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüşmeler yapmak için New York’taki BM merkezine gideceğini kaydeden gazete, BM Güvenlik Konseyi Genel Kurulunun 17 Ocak’ta Kıbrıs’taki durumla ilgili olarak bilgilendirilmesinin planladığını kaydetti.

Bu bilgilendirmenin UNFIYCP’in görev süresinin uzatılmasına dair görüşmeyle alakalı olduğunu yazan gazete, Stewart’ın bunun akabinde, özel temsilci görevini tam anlamıyla yerine getirebilmek için yerleşmek amacıyla, Kıbrıs’a geri döneceğini ekledi.

Alithia gazetesi ise “Stewart Ocak Sonu Yeniden Kıbrıs’ta- Dün Hristodulidis’le Görüştü” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Stewart’ın, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak çalışmaya başlamaya hazır bir şekilde, Ocak sonuna doğru yeniden Kıbrıs’ta olacağını yazdı.

Stewart’ın bu süre içerisinde önce ülkesi Kanada’ya ardından da New York’a gideceğini yazan gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Stewart ile Hristodulidis’in dün gerçekleştirdikleri görüşmede, Kıbrıs sorununun bulunduğu aşamayı ele aldıklarını aynı zamanda müzakerelerin yeniden başlaması ve çıkmazın aşılması gerektiğine dair fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Gazete Hristodulidis’in Stewart’a, BM Genel Sekreterinin Güvenlik Konseyinden aldığı direktif bağlamında BM’den beklediği şeyleri, bir diğer ifadeyle “müzakerelerin yeniden başlaması için oynaması gereken rolü aynı zamanda Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğinin kapalı bölge Maraş ve sözde Kıbrıs MEB’indeki yasadışı ve tek tarafları faaliyetlerine son verilmesi için baskı yapılmasını” işaret ettiğini ekledi.