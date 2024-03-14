BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Holguin DP’yi ziyaret etti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, KKTC’de siyasi partilerle temasları kapsamında Demokrat Parti’yi de ziyaret etti.

Holguin ve beraberindeki heyet, Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve bazı parti yetkilileri ile görüştü.

Görüşmeye; DP’den Fikri Ataoğlu’nun yanında Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Sorumlusu Salih Çeliker, Genel Sekreter Yardımcıları Maşallah Cihangir ve Osman Canlı ile Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Hande Kayasal katıldı.

-Görüşmede ambargoların kaldırılmasına da dikkat çekildi

DP’den verilen bilgiye göre görüşmede Holguin ve heyetine aktarılanlar özetle şöyle:

"Kıbrıslı Türklerin Birleşmiş Milletlerin desteklediği federal çözümü, 2017’de İsviçre’nin Crans Montana kasabasında yer alan zirveye kadar desteklediği, Kıbrıslı Türklerin 2004’te adanın her iki kesiminde referanduma sunulan çözüm planına da destek verdiği, ancak Kıbrıslı Türklerin her iki sürecin sonunda ihanete uğramış hissettiği,

2004’te Kıbrıs Rum kesiminin, çözüm planını reddetmesine rağmen, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek temsilcisi Kıbrıslı Rumlar olarak Avrupa Birliğine kabul edildiği, Kıbrıslı Rumların iyi niyetinden şüphe duyan Kıbrıs Türkü'nün büyük bir kesiminin bugün iki devletli çözüme destek vermeye başladığı, son 50 yılda olduğu gibi Kıbrıslı Rumlarla yan yana, barış içinde yaşamayı öngören bir çözümü desteklediği,

Demokrat Partinin önceliğinin çatışmadan uzak, Kıbrıslı Türklerin dünya ile kucaklaşmasını sağlamak olduğu, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin Kıbrıslı Türkler için en önemli unsur olduğu,

Kıbrıslı Türklerin geleceğini Kıbrıslı Rumların eline bırakacak herhangi bir modele de karşı olduğu,

Kıbrıslı Türkler olarak en büyük isteklerinin adanın kuzeyinde barış içerisinde ve dünya ile normal ilişkiler içerisinde yaşamak olduğu, Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargo ve izolasyonların insan hakkı ihlali olduğu,

Taşınmaz mal konusuna öncelik verilmeli

Taşınma mal konusuna öncelik verilmesi gerektiği, taşınmaz mal sorununun etkin bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin tavsiyesi doğrultusunda kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla çözülebileceği, DP’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın savunduğu politikayı savunduğu."