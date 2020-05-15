BM Genel Sekreterinin Mektubu Rum Basınında

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderdiği yanıt mektubu ve mektupta, sağlık konusu istikrar kazanır kazanmaz, iki liderin geçiş noktalarının yeniden açılması için düzenlemelerde mutabakata varmalarını beklediğini ifade etmesi, bugünkü Rum gazetelerine de konu oldu.

Politis gazetesi “Sınır Kapılarının Ortak Kararla Açılması - Guterres’ten Geçiş Noktaları Konusunda Akıncı ve Anastasiadis’e Mesaj” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, BM’nin, sınır kapıları konusunda gerek Kıbrıs Türk, gerek de Rum tarafına net mesaj gönderdiğini yazdı.

Guterres’in Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yönelik yanıt mektubunda, sağlık konusu istikrar kazanır kazanmaz, iki liderin geçiş noktalarının yeniden açılması için düzenlemelerde mutabakata varmalarını beklediğini ifade ettiğini belirten gazete, bu tezin, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın hazırladığı raporda da kayda geçirilmesinin beklendiğini belirtti.

Haberde, raporun, Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasıyla ilgili görüşmeler çerçevesinde, 10 Temmuz’da BM Güvenlik Konseyine sunulacağı da belirtildi.

Rapor taslağının Haziran ortalarında hazır olacağı ve temel noktalarının askeri meselelerle ilgili doğrudan iletişim mekanizmaları, sınır kapıları ve ara bölgedeki olaylar olacağı ifade edildi.

Gazete iç sayfadan “Rapor Hazırlanıyor - Pandemi UNFICYP’le İlgili Zaman Takvimini Etkilemiyor” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde de, sınır kapılarının, UNFICYP’in görev süresinin önümüzdeki Temmuz ayında uzatılması ışığında, Spehar’ın raporunda yer alacağını yazdı.

UNFICYP içerisindeki çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü yazan gazete, Spehar’ın ise, BM Genel Sekreterinin 10 Temmuz’da BM Güvenlik Konseyine sunacağı ve Kıbrıs sorunundaki iyi niyet misyonuyla ilgili olacak olan raporunda yer alacak olan noktalar ve veriler konusunda, yakın çalışma arkadaşlarıyla çalışmakta olduğunu belirtti.

İlgili karar uyarınca UNFICYP’in görev süresinin 31 Temmuz’da yeniden uzatılması gerektiğini belirten gazete, Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının ise (ΒΜ Genel Sekreterinin raporu ile ilgili kararda istenenlerle ilgili) kendi katkıları ve faaliyetleri konusunda, BM’ye teslim edecekleri belgeler hazırlamaları gerekeceğini ifade etti.

Bütün bunlar temelinde, Spehar’ın, dahil edilecek olan tüm hususların yer alacağı rapor taslağını, bir ay içerisinde yani Haziran ortasına kadar hazırlaması gerekeceğini kaydeden gazete, Spehar’ın ilk kez BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin bilgilendirmesi için New York’a gitmeyeceğini, çünkü koronavirüs salgını yüzünden bütün çalışmaların, Lefkoşa’dan yapılacak telekonferanslarla gerçekleştirileceğine dikkati çekti.

Gazete “arka plana, aynı zamanda geçtiğimiz Ocak ayında UNFICYP’in görev süresinin uzatılması sırasında BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri arasında New York’ta şekillenen sahneye bağlı olarak, önümüzdeki Temmuz ayının tuzaklar gizlediğinin savunulabileceğini” de öne sürdü.

Bu unsurun, Kıbrıs sorunuyla ilgili neredeyse bütün konularda gözlemlenen durgunluktan kaynaklanmakta olduğunu belirten gazete, askeri konularda doğrudan işbirliği mekanizması, koronavirüs yüzünden kapalı olan sınır kapıları ve ileri sürülen “bölgedeki yasadışı Türk faaliyetleri” yüzünden Doğu Akdeniz’de artan gerilime atıfta bulunarak, bütün bunların raporun odaklanacağı temel noktalar olacağını ekledi.

Guterres’in Cumhurbaşkanı Akıncı’ya mektubu Politis gazetesinde “Guterres’ten Sınır Kapılarıyla İlgili Müdahale - BM Genel Sekreterinin Akıncı’ya Yanıt Mektubu İki Tarafa Yönelik Net Mesaj Gönderiyor”, Fileleftheros’ta “BM Genel Sekreterinden Sınır Kapıları Konusunda İki Lidere Yönelik Mesaj - İlk Fırsatta Açılma”, Haravgi’de ise “BM Genel Sekreteri İki Lidere Teşviklerle Yanıt Veriyor - İki Lider İki Toplumlu Komiteleri Güçlendirsin” başlıklarıyla yer aldı.

RUM HÜKÜMETİ SÖZCÜSÜ KUSİOS

Alithia gazetesine göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise dün gazeteye yaptığı açıklamada, şu an sınır kapılarının açılmasının söz konusu olmadığını bir kez daha yineledi.

Gazeteye göre Kusios, sınır kapılarının açılması konusunun, şartlar izin verdiği zaman ve epidemiyologların da rızası olması kaydıyla hükümeti meşgul edeceğini sözlerine ekledi.

Haberde, daha önce de yazıldığı üzere, Rum hükümetinin sınır kapılarının açılmasıyla ilgili yaklaşımının, havalimanlarının yeniden faaliyete geçmesi durumunda izlenecek olan politikayla benzer olacağı da ifade edildi.

AKEL’DEN ANASTASİADİS’E MEKTUP

Öte yandan gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun geçtiğimiz hafta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, Güney Kıbrıs’ta çalışan ve okula giden Kıbrıslı Türkler konusunda gönderdiği mektuba da yer verdiler.

Mektubun geçtiğimiz hafta gönderildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Kiprianu’nun mektupta Anastasiadis’ten, Kuzey Kıbrıs’ta ikamet etmekte olup, gerek çalışmak, gerek de okumak için Güney Kıbrıs’a geçmesi gereken Kıbrıslı Türkler konusunda kolaylıklar gösterilmesini istediğini kaydetti.

Gazeteye göre Kiprianu, mevcut gerçeklik nedeniyle, Kıbrıslı Türk çalışanların Güney Kıbrıs’taki işlerine günlük şekilde gidemediklerini ve bunun bir yandan Kıbrıslı Türk çalışanları iş anlamında güvensizliğe sevk ettiğini, diğer yandan da bu kişilerin çalıştığı işletmelerdeki normal işleyişte problemlere neden olduğunu dile getirdi.

Benzer problemin, yakın zamanda Güney Kıbrıs’taki okullarda eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrenciler konusunda da ortaya çıkacağını dile getiren Kiprianu, meselenin Kıbrıs Türk makamlarının Güneyden dönen kişilerin karantinaya girmesini istemesiyle alakalı kararlarından ortaya çıktığını da iddia etti.

Kiprianu mektubunda, Rum Yönetimi makamlarının, ilgili kısıtlamaların Kıbrıs Türk makamları tarafından tek taraflı olarak kaldırılması durumunda, bu kişilerin çalışma ve okula gitme amaçlı günlük geçişlerini kolaylaştıracak şart ve koşullarla ilgili olarak bir planlama yapıp yapmadıklarını veya buna niyetleri olup olmadığını öğrenmek istediğini belirtti.

Kiprianu, mektubunda, kamu sağlığının korunması ve gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte, bu kişilerin geçişlerine kolaylık sağlanmasına ilişkin yöntem ve prosedürlerin incelenmesi için inisiyatif alınması olasılığının düşünülmesini gerekli olarak addettiklerini de belirtti.

Mektupta “AKEL, konunun çözümüne yardımcı olacak olan ve kendisinden istenecek olan herhangi bir yardım için hizmetinizdedir” ifadesine de yer verildi.