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BM Genel Sekreterinin yeni Özel Temsilcisi Colin Stewart, Kıbrıs'a Geliyor

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Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Misyonu Başkanı Elizabeth Spehar’ın yerine atanan BM Genel Sekreterinin yeni Özel Temsilcisi Colin Stewart, görevini üstlenmek amacıyla gelecek hafta başında Kıbrıs’a geliyor.
BM Genel Sekreterinin yeni Özel Temsilcisi Colin Stewart, Kıbrıs'a Geliyor

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Misyonu Başkanı Elizabeth Spehar’ın yerine atanan BM Genel Sekreterinin yeni Özel Temsilcisi Colin Stewart, görevini üstlenmek amacıyla gelecek hafta başında Kıbrıs’a geliyor.

Kıbrıs Haber Ajansına (KHA) ulaşan bilgilere göre, Kıbrıs’taki BM Misyonu, yeni atanan temsilcinin adaya varışından sonra bir dizi temasların programlanmasını istedi ve Stewart’ın en erken zamanda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Stewart gelecek hafta ayrıca BM Barış Gücü üyeleri, yabancı ülke büyükelçileri ve Kayıp Kişileri Araştırma Komitesi üyeleri ile de görüşmesi planlanıyor.

 KHA’ya ulaşan bilgilere göre, Stewart’ın adaya varışından hemen sonra yapacağı temaslar konusunda BM tarafından bir açıklama yapılacak.

Stewart’ın BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanacağı 4 Kasım tarihinde BM tarafından duyurulmuştu. BM’e göre, Kanadalı diplomat barış ve güvenlik konularında  ve aynı zamanda uluslararası konularda 28 yıldan fazla bir deneyime sahip.

En son Genel Sekreter Özel Temsilcisi ve Batı Sahra`daki Referandum için Birleşmiş Milletler Misyonu Başkanı (MINURSO) (2017-2021) olarak görev yapan Stewart, daha önce Addis Ababa`daki Afrika Birliği Birleşmiş Milletler Ofisi Başkan Yardımcısı ve Personel Şefi Başkanı olarak görev yaptı. Doğu Timor`da (UNMIT) (2007-2009) Birleşmiş Milletler Entegre Misyonunda Personel Şefi Başkanı Vekili, Siyasi İşler Başkanı da dâhil olmak üzere çeşitli Birleşmiş Milletler saha görevlerinde bulundu.

Stewart 1990`dan 1997`ye kadar Kanadalı bir diplomattı.

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