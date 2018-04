BM Genel Sekreterliği: “Kıbrıs Özel Danışmanı ataması yapılmadı”

Temmuz 2017’den sonra ilk kez buluşan iki liderin de bu görüşmenin müzakerelerin yeniden başladığı anlamı taşımadığını çok açık dile getirdiğine işaret eden Dujarric, BM Genel Sekreteri’nin her zaman olduğu gibi taraflara yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetti.

Stephane Dujarric, dün, New York’ta BM Genel Merkezi’nde düzenlediği günlük basın toplantısında Kıbrıs ile ilgili soruları da yanıtladı. Dujarric'in açıklamasına BM'nin resmi internet sitesinde yer verildi.

Dujarric, Amerikalı Diplomat Rosemary DiCarlo’nun BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı olarak atanacağı yönündeki Rum kaynaklı haberin doğruluğuna ilişkin soruyu yanıtında, şu an böylesi bir atamayla ilgili açıklama yapma noktasında olmadıklarını söyledi.



BM’nin bulunduğu her yerde Genel Sekreter’in kendisi açıklayana kadar ne yapacağına ilişkin spekülasyonların her zaman yapıldığını kaydeden Dujarric, “Teoride her şey mümkün ancak şu an böyle bir açıklama yapma noktasında değiliz” dedi.

Stephane Dujarric, BM’nin ev sahipliğinde iki liderin yaklaşık 2 saat baş başa açık ve samimi bir görüşme yaptığını ancak Temmuz 2017’den sonra ilk kez buluşan iki liderin de bu görüşmenin müzakerelerin yeniden başladığı anlamı taşımadığını çok açık dile getirdiğini belirtti.

Dujarric, BM Genel Sekreteri’nin her zaman olduğu gibi taraflara yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı.

Görev süresi 31 Mart 2018’de sona eren Jeffrey Feltman’ın yerine BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı olarak atanan Rosemary DiCarlo’nun 1 Mayıs’ta iş yapması bekleniyor. Rum basınında bir süredir "Özel Danışman" konusunda ABD'li diplomat Dicarlo'nun ismiyle ilgili iddialar ortaya atılıyor.