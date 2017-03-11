BM Genel Sekreterliği’ne mektup gönderildi

Rum Yönetimi ile Atina’nın, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki “Türk tahriklerini” BM’ye şikayet ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Kornilios Korniliu’nun, BM Genel Sekreterliği’ne mektup göndererek, Türkiye’nin “Kıbrıs hava sahası ile Lefkoşa FIR Hattı’nı ihlal etmeye devam ettiğini” iddia ettiğini yazdı.

Habere göre, Korniliu, Türkiye’nin “uluslararası hava trafik tüzükleri ve Kıbrıs hava sahasını ihlal ettiğini”, ayrıca Türk savaş gemilerinin, “kapalı limanları yasadışı kullandığını” öne sürdü.

Mektubunda, Türk ticari uçaklarının, sistematik olarak, Ercan Havalimanı’nı “yasadışı kullandığını” da savunan Korniliu, KKTC makamlarının, radyo frekanslarına müdahale etmeye başladığını ve NAVTEX hizmetinin doğru çalışmasını engellediğini iddia etti.

Korniliu, Türkiye’nin bu eylemlerle, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini sabote etmeyi ve adanın fiili bölünmesini sağlamlaştırmayı amaçladığını” öne sürdü.

Haberde, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın da, geçtiğimiz günlerde yapılan BM Zirve Toplantısı’nda, Türkiye’nin “Ege’de artan saldırganlığı” konusunu gündeme getirdiği belirtildi.