 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.611
  • Altın 144,500
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9897
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİstanbul'da helikopter düştü

BM Genel Sekreterliği’ne mektup gönderildi

»
BM Genel Sekreterliği’ne mektup gönderildi
Rum Yönetimi ile Atina’nın, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki “Türk tahriklerini” BM’ye şikayet ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Kornilios Korniliu’nun, BM Genel Sekreterliği’ne mektup göndererek, Türkiye’nin “Kıbrıs hava sahası ile Lefkoşa FIR Hattı’nı ihlal etmeye devam ettiğini” iddia ettiğini yazdı.

Habere göre, Korniliu, Türkiye’nin “uluslararası hava trafik tüzükleri ve Kıbrıs hava sahasını ihlal ettiğini”, ayrıca Türk savaş gemilerinin, “kapalı limanları yasadışı kullandığını” öne sürdü.

Mektubunda, Türk ticari uçaklarının, sistematik olarak, Ercan Havalimanı’nı “yasadışı kullandığını” da savunan Korniliu, KKTC makamlarının, radyo frekanslarına müdahale etmeye başladığını ve NAVTEX hizmetinin doğru çalışmasını engellediğini iddia etti.

Korniliu, Türkiye’nin bu eylemlerle, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini sabote etmeyi ve adanın fiili bölünmesini sağlamlaştırmayı amaçladığını” öne sürdü.

Haberde, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın da, geçtiğimiz günlerde yapılan BM Zirve Toplantısı’nda, Türkiye’nin “Ege’de artan saldırganlığı” konusunu gündeme getirdiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta doğum oranında düşüş09 Mart 2017 Perşembe 13:18
  • “Bölgede sıcak olay çıkabileceğinden endişeliyim”09 Mart 2017 Perşembe 11:49
  • Kiprianu liderlere seslendi, "uzatmayın" dedi!09 Mart 2017 Perşembe 11:40
  • Havai fişek dolu konteyneri ateşe verdiler09 Mart 2017 Perşembe 11:34
  • Müebbet hapis mahkumunun kurduğu siyasi partinin kaydı silindi09 Mart 2017 Perşembe 11:28
  • Araplar, Kıbrıs'taki gazla Amerikan devleriyle rekabet edilebileceğine inanıyor!09 Mart 2017 Perşembe 11:27
  • KKTC’den getirildiği iddiasıyla el konulan iki horoza kötü muamele09 Mart 2017 Perşembe 11:21
  • Eide, ABD'de temaslarda bulundu09 Mart 2017 Perşembe 11:19
  • Freedom House’tan Güney Kıbrıs’a olumsuz değerlendirme09 Mart 2017 Perşembe 10:59
  • Arnavut Burnu açıklarında 24 suriyeli mülteci tespit edildi08 Mart 2017 Çarşamba 12:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti