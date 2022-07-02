BM GS yardımcısı müzakerelerin yeniden başlaması için uygun bir iklimin yaratılması konusunda temaslara başlıyor

Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenča, cuma günü Başkanlık Sarayında Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ile yaptığı görüşme sırasında, BM Genel Sekreteri’nin (BMGS) talimatının ardından BM kararları ve BMGS’nin görev tanımı çerçevesinde, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla uygun iklimin nasıl yaratabileceği konusunda bir temas misyonuna başlayacağı konusunda Cumhurbaşkanı’nı bilgilendirdi.

Hükûmet Sözcüsü Marios Pelekanos, görüşme hakkında yaptığı yazılı açıklamada, görüşmenin bir saat sürdüğünü ve Cumhurbaşkanı Anastasiades’in Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini tekrarladığını; iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması konusunda hazırlığını teyit ettiğini söyledi.

Miroslav Jenča ise görüşmenin ardından yatığı açıklamada Cumhurbaşkanı Anastasiades ile çok iyi ve yapıcı bir görüşme yapıldığını belirterek “devam edeceğiz” dedi.

Elde edilen bilgilere göre, görüşme sırasında Kıbrıs Türk tarafının tepki gösterdiği Kıbrıs sorunuyla ilgili özel bir danışmanın atanması konusu da ele alındı.