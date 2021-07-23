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BM Güvenlik Konseyi, Erdoğan'ın Kıbrıs konusundaki tutumunu kınadı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs konusundaki tutumunu kınadığını açıkladı, 'adil bir çözüm' çağrısında bulundu.
BM Güvenlik Konseyi, Erdoğan'ın Kıbrıs konusundaki tutumunu kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta iki devletli çözüm ve 'Kapalı Maraş' bölgesinin bir kısmının açılacağını açıklamasının ardından kınama geldi.

BM Konseyi, Erdoğan'ın ifadelerini kınayarak, 'adil bir çözüm' çağrısında bulundu.

AFP tarafından yayımlanan ve diplomatların üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, "Güvenlik Konseyi, Türk liderlerin Kıbrıs'taki açıklamalarını kınıyor. Konsey, önceki kararlarına ve açıklamalarına aykırı olan bu tek taraflı eylemlerden derin endişe duyuyor" denildi.

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs ziyareti sırasında kapalı Maraş bölgesine yönelik açıklamalarına ek olarak adada iki devletli çözüm önerisini bir kez daha tekrarlamıştı.

Erdoğan, Kapalı Maraş konusunda şunları dile getirmişti: “Atılan adımlarla Maraş'ta yeni mağduriyetler oluşturulmayacak, bilakis mevcut mağduriyetler giderilecektir. Bizim kimsenin toprağında, hakkında, mülkünde gözümüz yoktur. Kimse de bizim ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkına el uzatamaz. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın bizlerle paylaştığı kararla Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Açılımın öncelikle Kapalı Maraş'ın yüzde 3 buçuğuna tekabül eden pilot bölgede başlayacak olması Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor.”

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