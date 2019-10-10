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BM Güvenlik Konseyi, Maraş’la ilgili 550 ve 789 sayılı kararlarını yineledi.

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BM Güvenlik Konseyi dün akşam gerçekleştirdiği oturumda, kapalı bölge Maraş konusunda daha önce almış olduğu 550 ve 789 sayılı kararları vurguladı.
BM Güvenlik Konseyi, Maraş’la ilgili 550 ve 789 sayılı kararlarını yineledi.

Haravgi gazetesi, BM Güvenlik Konseyi’nin dün akşam oturum gerçekleştirdiğini ve kapalı bölge Maraş’ın yasal sahiplerine iade edilmesini öngören 550 ve 789 sayılı daha önceki kararlarını yeniden vurguladığını yazdı.

Güvenlik Konseyi’nin, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’ın imara açılması yönündeki “tehditlerini de kınadığı”nı yazan gazete,  “Kıbrıs sorunundaki tüm taraflara, sorunun, iki toplumlu, iki kesimli federasyon çerçevesinde çözülmesi yönünde ilerlemeleri” çağrısında bulundu.

Gazete, Güvenlik Konseyi açıklamasının ardından Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Andreas Mavroyannis’in değerlendirmede bulunarak, duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın talep etmiş olmasının ardından Konseyin bu yönde açıklamada bulunmasının ise beklenen bir şey olduğu vurgulandı.

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