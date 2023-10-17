  • BIST 7961.48
  • Altın 1721.812
  • Dolar 27.9023
  • Euro 29.4422
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAUNICEF: Gazze'de su tükendi, çocuklar kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda

BM Güvenlik Konseyi Pile anlaşmasını övdü

» »
BM özel temsilcisi Pazartesi günü New York'ta Güvenlik Konseyi üyeleriyle kapalı oturumda bir toplantı düzenleyerek Pile konusunda varılan mutabakat hakkında bilgi verdi.
BM Güvenlik Konseyi Pile anlaşmasını övdü

BM özel temsilcisi Pazartesi günü New York'ta Güvenlik Konseyi üyeleriyle kapalı oturumda bir toplantı düzenleyerek Pile konusunda varılan mutabakat hakkında bilgi verdi.

Diplomatik kaynaklar Kıbrıs Haber Ajansı'na özel temsilci Colin Stewart'ın "her iki tarafın [Kıbrıs ve Türkiye] olumlu ve yapıcı tutumuna" atıfta bulunduğunu ve anlaşmanın "barış sürecinin yeniden başlamasına yardımcı olacak bir ilk adım" olduğunu kaydettiğini söyledi.

Stewart üye devletlere verdiği brifing sırasında, tampon bölge içinde inşa edilmesi gereken barikatla ilgili olarak anlaşmanın bazı ayrıntılarının beklemede olduğunu vurguladı.

Anlaşma, yolların inşa edilmesini ve insanların ve ürünlerin kuzeydeki bölgelerden güneydeki bölgelere geçmesini öngörüyor. Avrupa Birliği'nin yeşil hat düzenlemesine göre bu trafiğin kontrol edilmesi gerekiyor.

BM özel temsilcisi, anlaşmanın ayrıca bölgede mülkleri bulunan her iki tarafın bireylerinin de faydalanabileceği bir kentsel kullanım bölgesi oluşturulmasını öngördüğüne dikkat çekti ve inşaat çalışmalarının önümüzdeki hafta başlamasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Stewart ayrıca anlaşmanın tampon bölgenin bütünlüğünü koruduğunu vurguladı.

Bazı üye devletler Stewart'ı başarısından dolayı tebrik ederek varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşılarken, Güvenlik Konseyi'nden bir basın açıklaması talep edildi.

Bu arada kaynaklar, Fransız ve ABD'li üyelerin iki taraf arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması için bir BM özel temsilcisinin atanması çağrısında bulunduklarını bildirdi. ABD'li üyeler Pile konusunda her iki tarafın gösterdiği uzlaşma iradesini övdü.

BM genel sekreterliği ise Norveçli bir elçinin atandığına dair haberleri yalanlayarak bunların doğru olmadığını söyledi.

CNA'ya konuşan diplomatik bir kaynak, güvenlik konseyi üyelerinin öncelikle ortak bir bildiri yayınlanması konusunda anlaşmaları gerektiğini, bunun için de önümüzdeki hafta İngiltere tarafından ilgili bir taslağın hazırlanmasının beklendiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denktaş: Unutmayın, hepimiz için tek bir ortak gelecek var16 Ekim 2023 Pazartesi 20:50
  • Cadı avı devam ediyor.. Bu kez iki eczacı tutuklandı!16 Ekim 2023 Pazartesi 17:34
  • SİTA Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi Çarşamba Gün Lefkoşa'da yapılıyor16 Ekim 2023 Pazartesi 17:09
  • Serdar Denktaş: Unutmayın, hepimiz için tek bir ortak gelecek var16 Ekim 2023 Pazartesi 16:34
  • Tarım Bakanlığı'nın facebook sayfası hacklendi...16 Ekim 2023 Pazartesi 16:21
  • Uyuşturucu zanlısı Cezaevi'ne gönderildi...16 Ekim 2023 Pazartesi 15:58
  • Polis Baskını: Evlerinde Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı!16 Ekim 2023 Pazartesi 15:39
  • Şemsiyeye Hazır Olun: Hafta Boyunca Yağmurlu Günler Geliyor!16 Ekim 2023 Pazartesi 15:19
  • Haftalık İtfaiye Raporu16 Ekim 2023 Pazartesi 15:12
  • Haftalık Trafik Raporu16 Ekim 2023 Pazartesi 15:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti