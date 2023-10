BM Güvenlik Konseyi Pile anlaşmasını övdü

BM özel temsilcisi Pazartesi günü New York'ta Güvenlik Konseyi üyeleriyle kapalı oturumda bir toplantı düzenleyerek Pile konusunda varılan mutabakat hakkında bilgi verdi.

Diplomatik kaynaklar Kıbrıs Haber Ajansı'na özel temsilci Colin Stewart'ın "her iki tarafın [Kıbrıs ve Türkiye] olumlu ve yapıcı tutumuna" atıfta bulunduğunu ve anlaşmanın "barış sürecinin yeniden başlamasına yardımcı olacak bir ilk adım" olduğunu kaydettiğini söyledi.



Stewart üye devletlere verdiği brifing sırasında, tampon bölge içinde inşa edilmesi gereken barikatla ilgili olarak anlaşmanın bazı ayrıntılarının beklemede olduğunu vurguladı.



Anlaşma, yolların inşa edilmesini ve insanların ve ürünlerin kuzeydeki bölgelerden güneydeki bölgelere geçmesini öngörüyor. Avrupa Birliği'nin yeşil hat düzenlemesine göre bu trafiğin kontrol edilmesi gerekiyor.



BM özel temsilcisi, anlaşmanın ayrıca bölgede mülkleri bulunan her iki tarafın bireylerinin de faydalanabileceği bir kentsel kullanım bölgesi oluşturulmasını öngördüğüne dikkat çekti ve inşaat çalışmalarının önümüzdeki hafta başlamasının beklendiğini sözlerine ekledi.



Stewart ayrıca anlaşmanın tampon bölgenin bütünlüğünü koruduğunu vurguladı.



Bazı üye devletler Stewart'ı başarısından dolayı tebrik ederek varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşılarken, Güvenlik Konseyi'nden bir basın açıklaması talep edildi.



Bu arada kaynaklar, Fransız ve ABD'li üyelerin iki taraf arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması için bir BM özel temsilcisinin atanması çağrısında bulunduklarını bildirdi. ABD'li üyeler Pile konusunda her iki tarafın gösterdiği uzlaşma iradesini övdü.



BM genel sekreterliği ise Norveçli bir elçinin atandığına dair haberleri yalanlayarak bunların doğru olmadığını söyledi.



CNA'ya konuşan diplomatik bir kaynak, güvenlik konseyi üyelerinin öncelikle ortak bir bildiri yayınlanması konusunda anlaşmaları gerektiğini, bunun için de önümüzdeki hafta İngiltere tarafından ilgili bir taslağın hazırlanmasının beklendiğini söyledi.