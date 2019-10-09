BM Güvenlik Konseyi, Suriye gündemiyle 'acil' olarak toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yarın Türkiye'nin Suriye topraklarında başladığı 'Barış Pınarı Harekâtı'nın ardından acil olarak toplanacak.

AFP'nin haberine göre, BMGK, yarın Suriye gündemiyle acil olarak toplantıya çağırıldı. Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekâtı'na başlamasının ardından İngiltere ve Fransa, BMGK'ya acil toplanma çağrısı yapmıştı.

Reuters haber ajansı, diplomatlara dayandırdığı haberinde, 15 üyeli Güvenlik Konseyi’nin İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Polonya’nın çağrısıyla toplanacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine başlattığı 'Barış Pınarı Harekâtı'nı durdurma çağrısında bulundu. Ayrıca AB, güvenli bölge için "ödeme yapılmayacağını" ifade etti.

Almanya harekâtı kınadı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, operasyonu "şiddetli bir şekilde kınadıklarını" söyledi. Maas, "Türkiye'nin Suriye operasyonları bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına yol açacak. Türkiye'nin Suriye operasyonları IŞİD'i yeniden güçlendirebilir" ifadelerini kullandı.

ABD'den ilk tepki

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına sert tepki gösteren ismlerden Cumhuriyetçi Senatör Graham, Türkiye'nin harekâtı başlatmasına da benzer bir tepki verdi. Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Graham, "Eğer haberler doğruysa ve Türkiye Suriye'ye girdiyse cehenneme giden yolun taşları döşenmektedir. Kürt müttefiklerimiz için dua edin, onlar Trump hükümeti tarafından umarsızca terk edildiler. Bu adım IŞİD'in tekrar ortaya çıkacağının garantisidir. Erdoğan'ın ağır bir bedel ödemesi için Kongre'ye liderlik edeceğim. Başkanı hâlâ zaman varken yol değiştirmeye ve işleyen bir güvenli bölge sistemine dönmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri: Türkiye'nin orantılı olacağına inanıyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin itidalli davranacağına, faaliyetlerin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.