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BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de bir ay 'insani ateşkes' kararı aldı

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BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de bir ay 'insani ateşkes' kararı aldı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin, oylamanın birçok kez ertelenmesinin ardından bugün Suriye’de en az 30 gün sürecek 'insani ateşkes' tasarısını oy birliğiyle kabul ettikleri bildirildi.

İsveç ve BMGK şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından hazırlanan karar tasarısı Konsey'de oylamaya sunuldu.

BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındı.

BMGK'nin İsveç ve Kuveyt tarafından sunulan ve insani yardımların yapılması için 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören karar tasarısına dair üç kez ertelenen oylamanın ardından oylama ile ilgili açıklamalarda bulunan Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour Al-Otaibi, “15 evet oyu çıktı. Böylelikle tasarı oy birliğiyle kabul edilmiş oldu” diye konuştu.

'GÜVENLİ, ENGELSİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR' İNSANİ YARDIM

Kararda, Suriye genelinde insani yardımların 'güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve 'durumu ağır hasta ve yaralıların' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan 'gecikmeden' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edildi.

'KEFRAYA VE FUA'DA DA KUŞATMA KALDIRILSIN' TALEBİ

Kararda ayrıca özellikle insani durumun 'alarm verdiği' Doğu Guta'da da dahil Yarmuk, Fua ve Kefraya'da kuşatmanın kaldırılması talebinde bulunuldu.

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