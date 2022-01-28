  • BIST 1.991,49
  • Altın 774.29912
  • Dolar 13.5882
  • Euro 15.1651
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

BM Güvenlik Konseyi UNFICYP Raporunu Onayladı

» »
BM Güvenlik Konseyi UNFICYP Raporunu Onayladı
BM Güvenlik Konseyi UNFICYP Raporunu Onayladı

BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü UNFICYP’in görev süresini altı ay daha uzattığı kararı Kıbrıs Rum basınında da yer aldı.

Fileleftheros ve güneyde yayımlanan diğer gazeteler, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporu dün kabul ettiğini, raporda Kıbrıs sorunu, kapalı bölge Maraş ve Münhasır Ekonomik Bölge de dahil birçok konuya da değinildiğini yazdı.

Fileleftheros gazetesi, “İlerleme Eksikliğine Dikkat Çekti ve Yeni Gayriresmî Müzakereler İstedi – BM Güvenlik Konseyi Raporu Benimsedi ve UNFICYP’in Görev Süresinin Altı Ay Daha Uzatılmasını İstedi” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Güvenlik Konseyi’nin, UNFICYP’in görev süresinin altı ay daha uzatılmasını benimsediği raporda Kıbrıs sorunu ve diğer birçok unsura değindiğini kaydetti.

Kıbrıs sorununun çözümünde yaşanan ilerleme eksikliğine vurgu yapılan raporda, mevcut statükonun sürdürülebilir olmadığına dikkat çekildi.

Gazete ayrıntısıyla yer verdiği raporun, tarafları gayriresmî müzakereleri sürdürmeye çağırdığını da aktarırken, kapalı bölge Maraş’ta ise Ekim 2020’den itibaren yapılan faaliyetlerin durdurulması, Güvenlik Konseyi raporlarına uygun olmayan faaliyetlerden kaçınılması talebinin de dile getirildiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri’nden, iyi niyet raporunu 5 Temmuz 2022’ye kadar sunması talebinde de bulunulan raporda, Kıbrıs sorununun çözümünün başlıca sorumlusunun bizzat Kıbrıslılar olduğunun da altı çizildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngilizcenin resmi dil olması için Rum Meclisi’ne öneri sunuldu28 Ocak 2022 Cuma 13:42
  • Grivas' ın Büstüne Boyalı Saldırı27 Ocak 2022 Perşembe 17:54
  • Güney' de Hastaneler Yeniden Alarmda27 Ocak 2022 Perşembe 17:31
  • Rum Yönetiminin Güvenliği Açısından Tehlikeli Addeddiği 33 Yabancı Uyruklu Şahıs Sınır Dışı Edilecek27 Ocak 2022 Perşembe 17:14
  • Brexit, Güney Kıbrıs İle İngiltere Arasındaki Ticari İlişkileri Olumsuz Etkiledi27 Ocak 2022 Perşembe 16:56
  • Güney Kıbrıs' ın Uçaksavar Sistemleri Güçlendiriliyor27 Ocak 2022 Perşembe 16:42
  • Rum Tarafı, Güven Yaratıcı Önlem Önerisini ''Karşılıksız Kalacak Eylem'' Olarak Görüyor27 Ocak 2022 Perşembe 16:27
  • AB' den Eurasia Interconnecter Projesi İçin 657 Milyon Euro Ödenek27 Ocak 2022 Perşembe 16:19
  • “Test To Stay” Dün İlk Kez Uygulandı26 Ocak 2022 Çarşamba 18:02
  • Karma Köy Pile’de Bir İnternet Kafe G-3 İle Soyuldu26 Ocak 2022 Çarşamba 17:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti