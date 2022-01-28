BM Güvenlik Konseyi UNFICYP Raporunu Onayladı

BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü UNFICYP’in görev süresini altı ay daha uzattığı kararı Kıbrıs Rum basınında da yer aldı.

Fileleftheros ve güneyde yayımlanan diğer gazeteler, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporu dün kabul ettiğini, raporda Kıbrıs sorunu, kapalı bölge Maraş ve Münhasır Ekonomik Bölge de dahil birçok konuya da değinildiğini yazdı.

Fileleftheros gazetesi, “İlerleme Eksikliğine Dikkat Çekti ve Yeni Gayriresmî Müzakereler İstedi – BM Güvenlik Konseyi Raporu Benimsedi ve UNFICYP’in Görev Süresinin Altı Ay Daha Uzatılmasını İstedi” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Güvenlik Konseyi’nin, UNFICYP’in görev süresinin altı ay daha uzatılmasını benimsediği raporda Kıbrıs sorunu ve diğer birçok unsura değindiğini kaydetti.

Kıbrıs sorununun çözümünde yaşanan ilerleme eksikliğine vurgu yapılan raporda, mevcut statükonun sürdürülebilir olmadığına dikkat çekildi.

Gazete ayrıntısıyla yer verdiği raporun, tarafları gayriresmî müzakereleri sürdürmeye çağırdığını da aktarırken, kapalı bölge Maraş’ta ise Ekim 2020’den itibaren yapılan faaliyetlerin durdurulması, Güvenlik Konseyi raporlarına uygun olmayan faaliyetlerden kaçınılması talebinin de dile getirildiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri’nden, iyi niyet raporunu 5 Temmuz 2022’ye kadar sunması talebinde de bulunulan raporda, Kıbrıs sorununun çözümünün başlıca sorumlusunun bizzat Kıbrıslılar olduğunun da altı çizildi.