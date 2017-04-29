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BM güvenlik konseyinde "Kuzey Kore" toplantısı

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BM güvenlik konseyinde "Kuzey Kore" toplantısı
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kuzey Kore'ye askeri müdahale konusunda uyarıda bulunarak, "Güç kullanımı anlaşmazlıkları çözmez, yalnızca daha büyük felaketlere neden olur." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze denemelerini görüşmek için toplandı. Bakanlar düzeyindeki toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson başkanlık etti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang, Konseyde yaptığı konuşmada, ABD'nin "askeri harekat da dahil bütün seçenekler masada" açıklamarının ardından Kuzey Kore'ye askeri müdahale konusunda uyarıda bulundu.

ÇİN'DEN DİYALOG VE MÜZAKERE ÇAĞRISI

Wang, "Güç kullanımı anlaşmazlıkları çözmez, yalnızca daha büyük felaketlere neden olur. Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorunun barışçıl yollarla çözülmesinin tek doğru yolu diyalog ve müzakere." dedi.

ABD ve Güney Kore'ye de askeri tatbikatlardan kaçınması çağrısı yapan Wang, Çin'in BMGK'nin Kuzey Kore'ye yönelik tüm yaptırımlarını uygulayacağını belirtti.

RUSYA: "GÜÇ KULLANIMI KABUL EDİLEMEZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Gennady Gatilov ise "Kavgacı söylemler Kuzey Kore'nin pervasız güç gösterisiyle birleştiğinde savaş çıkıp çıkmayacağı ciddi bir merak konusu haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Güç kullanımın "kabul edilemez olduğunu" söyleyen Gatilov, "Yanlış atılan bir adım, korkunç ve acı sonuçlar doğurabilir." dedi.

Rusya'nın bölgedeki gelişmeleri endişeyle izlediğini ifade eden Gatilov, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze denemelerini kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise Kuzey Kore'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini, BMGK kararlarını görmezden geldiğini ve diğer ülke haklarına "kan donduran" tehditler yönelttiğini söyledi.

Johnson, Kuzey Kore'nin kendisini izole ederek sadece halkını tehlikeye atmadığını aynı zamanda kendi iktidarını da zayıflattığını ifade etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kishida da uluslararası topluma provokasyonların bir bedelinin olacağı konusunda Kuzey Kore'ye güçlü bir mesaj gönderilmesi çağrısı yaptı.

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