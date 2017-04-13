BM güvenlik konseyinde Suriye toplantısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, "Mayıs ayında Cenevre'deki barış görüşmelerinin 6. turunu başlatmaya hazırım." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, konseyde yaptığı konuşmada BM gözetimindeki müzakere sürecinin desteklenmesi için krizin önde gelen taraflarının acilen uzlaşması gerektiğini söyledi.

Bu kriz anını siyasi sürece dönüştürmek için dönüm noktası olarak görmek gerektiğini ifade eden de Mistura, Türkiye, Rusya ve İran'a ateşkesin tekrar tesis edilmesi çağrısında bulundu.

De Mistura, "Mayıs ayında Cenevre'deki barış görüşmelerinin 6. turunu başlatmaya hazırım." dedi.

"SURİYE'NİN ESED İLE BİR GELECEĞİ YOK"

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre ise Suriye'de krize Beşşar Esed ile çözüm bulunamayacağını belirterek, "Suriye'nin Esed ile bir geleceği yok." dedi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da konuşmasında Esed rejimine destek veren Rusya'yı eleştirdi.

Rycroft, Rusya'nın 7 kez Suriye ile ilgili BMGK kararını veto ettiğini, karşılığında ise Esed rejiminin kimyasal saldırı ile Rusya'yı küçük düşürdüğünü ve güvenirliğine zarar verdiğini belirterek, Rusya'ya bu destekten vazgeçme çağrısı yaptı.

Rusya'nın "tarihin yanlış tarafını" seçtiğini belirten Rycroft, "Rusya, ölüm saçan barbar bir suçlunun tarafını seçti." diye konuştu.

İdlib'deki kimyasal saldırıya ilişkin de bilgiler veren Rycroft, "Bilim adamlarımızın olay yerinden alınan örnekler üzerindeki çalışmaları sonucunda Han Şeyhun'da sarin gazı kullanıldığı tespit edildi. İngiltere, 4 Nisan'daki sarin gazlı saldırıdan rejimin sorumlu olduğu konusundaki ABD değerlendirmesini paylaşıyor." dedi.

BMGK'DA "İDLİB TASARISI" OYLANACAK

Öte yandan ABD, İngiltere ve Fransa tarafından "revize edilerek" BMGK'ya tekrar sunulan İdlib'deki kimyasal saldırıyı kınayan ve saldırının soruşturulmasını isteyen karar tasarısı bugün oylanacak.