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BM Güvenlik Konseyi'nde Venezuela gündemi

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BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin başvurusu üzerine Venezuela'daki siyasi krizi görüşmek için olağanüstü toplandı. Öte yandan bir üst düzey asker daha Devlet Başkanı Maduro'ya sırtını döndü.
BM Güvenlik Konseyi'nde Venezuela gündemi

ABD, Venezula'daki siyasi krizin aşılması için harekete geçti. BM Güvenlik Konseyi'ni Venezuela gündemiyle acil toplantıya çağıran Washington yönetimi, toplantıda krizin aşılması için atılacak olası adımların sıralandığı bir karar taslağı sundu.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki diplomatik kaynakların aktardığı bilgiye göre, karar taslağı Venezuela'da seçime gidilmesi ve ülkeye uluslararası yardımların mümkün kılınmasını kapsıyor. Taslak, "demokratik seçimle göreve gelmiş yegane kurum olan" Venezuela meclisinin desteklenmesini öngörüyor.

Taslak metinde, "barışçıl ve silahsız" eylemcilere yönelik şiddetten "son derece endişe duyulduğu" belirtilirken, "adil ve inandırıcı bir devlet başkanlığı seçimlerinin önün açacak bir siyasi sürecin başlatılması çağrısı" yer alıyor.

Metinde BM Genel Sekreteri Antonia Guterres'ten, bu sürecin başlatılması için girişimde bulunması talep ediliyor. Ayrıca ülkedeki mevcut insani kriz durumunun daha da kötüleşmemesi için uluslararası yardımların önemli olduğu vurgulanıyor.

Diplomatik kaynaklara göre, ABD hazırlanan karar metininin oylanması için henüz bir tarih önerisinde bulunmadı. Konuyla ilgili müzakerlerin sürdüğü belirtildi. Ancak diplomatik kaynaklardan yansıyan bilglere göre, Rusya ABD'nin karar taslağını veto edeceğinin sinyalini verdi ve alternatif bir metin hazırladı. Rusya'nın metninde "Venezula'nın içişlerine müdahale" eleştiriliyor.

Ordu'dan Guaido'ya bir destek daha

Öte yandan Venezeuala'da bir üst düzey asker daha Devlet Başkanı Madura'ya sırtını döndü. Ordu'da görevli en yüksek rütbeli Tabip Albay Rubén Paz Jiménez, yayınladığı bir video aracılığıyla Juan Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak gördüğünü açıkladı. Jiménez, "ülkedeki askerlerin yüzde 90'ının mevcut durumdan hoşnutsuz olduğunu" iddia etti.

Kendisinin ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Guaido, cuma günü verdiği röportajda, "ordunun anayasanın mı yoksa giderek yalızlaşan bir diktatörün yanında mı yer alacağına karar vermesi gerektiği" söylemişti.

Guaido, ayrıca ordunun, ABD'nin gönderdiği insani yardımları ülkeye girmesine izin vermesi çağrısında bulunmuştu.

Siyasi ve ekonomik krizle çalkalanan Venezuela'da özellikle ilaçlar ile gıda maddelerinde kıtlık yaşanıyor. Guaido Venezuela'da 300 bin insanın kıtlık nedeniyle ölüm tehlikesi altında yaşadığını belirtirken Devlet Başkanı Nicolas Maduro yabancı ülkelerden gelecek yardımları, ABD öncülüğünde ülkede yapılacak bir askeri müdahale için zemin hazırlama girişimi olarak görüyor. Maduro yardımlar konusunda, "Bu ucuz bir gösteri. Venezuela dilencilerin ülkesi değil" diyor.

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