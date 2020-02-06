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BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı kararı: Konu Türkiye-Suriye çatışması

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BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı kararı: Konu Türkiye-Suriye çatışması
BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı kararı: Konu Türkiye-Suriye çatışması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de Türk ve Suriye orduları arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle perşembe günü acil olarak toplanıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) diplomatları Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere tarafından talep edilen toplantının kamuya açık olarak düzenleneceğini bildirdi.

euronews'ün haberine göre; toplantıda, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in, pazartesi günü iki ordunun çatıştığı Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentindeki durum hakkında Konsey'e bilgi vermesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

İdlib'deki Türkiye ve Suriye Orduları arasında 20'den fazla askerin ölümüne neden olan çatışmalardan ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin vermeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

Çatışmaların bir gün sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise salı günü yaptığı açıklamada, 'çatışmanın doğasında son derece endişe verici bir değişiklik' olduğunu belirterek 'savaşın sona ermesi' gerektiğini söyledi.

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