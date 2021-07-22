BM Güvenlik Konseyi'nden Maraş'la ilgili Türkiye’ye “eylemlerini derhal geri alma” çağrısı yapıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Maraş’la (Varosha) ilgisi taslak metin sunuldu, Türkiye’ye “eylemlerini derhal geri alma” çağrısı yapıldı.

Taslakta, Maraş'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları dışında yeniden açılmasına ilişkin adımlar kınadı.

Cyprus Mail’e göre kararın daha fazla değişiklik yapılmadığı sürece kısa süre içinde onaylanması ve yayınlanması bekleniyor.

Taslak metinde "Güvenlik Konseyi, Maraş'ın herhangi bir bölümüne, sakinleri dışındaki kişiler tarafından yerleşime yönelik her türlü girişimin kabul edilemez olduğunu ve Maraş ile ilgili BM kararlarına uygun olmayan hiçbir işlem yapılmaması gerektiğini yineler." ifadeleri yer alıyor.

Güvenlik Konseyi'nin taslak açıklamasında, "Güvenlik Konseyi, Maraş'ın herhangi bir kesiminin sakinleri dışında herhangi bir şekilde yerleşime yönelik girişimlerinin kabul edilemez olduğunu ve Maraş ile ilgili kararlarına uygun olmayan hiçbir işlem yapılmaması gerektiğini yineler" dedi.

Açıklamada, "Güvenlik Konseyi, 20 Temmuz 2021'de Kıbrıs'ta çitlerle çevrili Maraş bölgesinin bir bölümünün yeniden açılmasına ilişkin duyuruyu kınıyor. Güvenlik Konseyi, önceki kararlarına ve açıklamalarına aykırı olan bu tek taraflı eylemlerden duyduğu derin üzüntüyü ifade eder.”

“Bu eylem planının derhal tersine çevrilmesi ve Ekim 2020'den bu yana Maraş'ta atılan tüm adımların tersine çevrilmesi” çağrısında bulundu. ”

Maraş konusunda geçmişte alınan kararlara uyulması gerektiğini yineleyen BMGK, bölgenin BM yönetimine devredilmesi gerektiğini hatırlattı.

“Güvenlik Konseyi, Kıbrıs halkının istekleri doğrultusunda ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği üzere siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı, kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme olan bağlılığını da belirtir”