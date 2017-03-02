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BM: Halep'te tüm taraflar savaş suçu işledi

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BM: Halep'te tüm taraflar savaş suçu işledi
BM'nin Suriye Bağımsız Araştırma Komisyonu'nun, 21 Temmuz-22 Aralık 2016 tarihleri arasında Halep'teki insan hakları ihlalleri iddialarını araştıran raporu savaşa katılan tüm tarafları 'savaş suçu' işlemekle suçladı.

Raporda, Suriye ordusu ve Rusya'nın hava saldırılarında yüzlerce kişinin öldüğü belirtilirken, hükümet güçlerine klor bombalarıyla sivilleri hedef alma suçlaması yöneltildi.

37 sayfalık raporda muhaliflere de suçlamalar yer alıyor.

Silahlı muhalefet hükümet kontrolündeki bölgelere 'rastgele hava topu atışları' yapmak ve sivilleri kalkan olarak kullanmakla suçlanırken, raporda "Bu gruplar, ev yapımı silahlarla düzenledikleri saldırılarda kadınlar ve çocukların da aralarında olduğu onlarca sivili öldürdüler" ifadeleri yer aldı.

Halep'te savaşın dönüm noktaları

Halep'te savaş 'sona erdi'

Komisyon müfettişleri, yüzlerce görgü tanığının ifadeleri, patlayıcı materyallerin ve uydu fotoğraflarının incelenmesi sonucu raporun ortaya çıktığını belirttiler.

Özellikle hava saldırılarına ayrı bir vurgu yapan müfettişler, bombardımanlar nedeniyle doğu Halep'teki hastanelerin hizmet dışı kaldığını, saldırılar öncesinde sivillerin korunmasına yönelik uyarıların yapılmadığını ifade ettiler.

Suriye helikopterlerinin "2016 yılı boyunca toksik klor bombaları ve yasaklanmış silahlarla sivil can kaybına yol açtığı" belirtilen raporda, kentin bombalanması sırasında 'uluslararası yasaların defalarca ihlâl edildiği' yazıldı.

Rusya'ya açık bir suçlama yapılmadı

Ancak raporda hükümete destek veren Rusya'nın uluslararası yasaları ihlâl edip etmeği konusunda açık bir suçlama yer almadı.

BM müfettişleri, Rusya ve Suriye hava güçlerinin aynı uçaklar ve silahları kullandığını, Rusya ile 'belirgin bir eylem' arasında bağlantı kuramadıkları notunu düştüler.

Raporda, 15 yardım çalışanının öldüğü Eylül ayında BM yardım konvoyunun vurulmasından da Suriye hükümeti sorumlu tutuldu.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Paulo Sergio Pinheiro, BM Cenevre Ofisi'nde raporu değerlendirdiği basın toplantısında, "Aylarca Suriye ve Rusya doğu Halep'i teslim olmaya zorlamak için durmaksızın bombaladı" dedi.

'Hastaneler, yetimhaneler, okullar ve pazar yerlerinin' vurulduğu söyleyen Pinheiro, "Hükümet güçlerinin kuşatması nedeniyle kenti terk edemeyen çoğu çocuk yüzlerce sivil bombardımanlarda hayatını kaybetti" diye konuştu.

Muhalif savaşçılar ve sivillerin Aralık ayında kentin doğusundan tahliye edilmesi sonrası Halep, tamamen hükümetin kontrolüne geçmişti.

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