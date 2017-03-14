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BM, Hollanda'nın skandal tavrına tepkisiz kaldı

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BM, Hollanda'nın skandal tavrına tepkisiz kaldı
BM Sözcüsü Vellucci, Bakan Kaya'nın Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girmesine izin verilmemesi ve sonrasında sınır dışı edilmesi hakkında BM'den herhangi bir açıklama yapılmayacağını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, Hollanda'da yaşanan diplomatik skandalda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girmesine izin verilmemesi ve sonrasında sınır dışı edilmesi olayı hakkında BM'den herhangi bir açıklama yapılmayacağını ve BM olarak konunun muhatabı olmadıklarını söyledi.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında Vellucci, AA muhabirinin, "Hollanda'nın, Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle kınanması gerekmez mi, Hollanda'da bir Türk bakan, kendi ülkesinin başkonsolosluğuna alınmıyor. BM konuyla ilgili neden sessiz kalıyor? Hollanda, insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal etmedi mi, Hollanda'yı kınamazsanız gelecekte benzer durumlar yaşandığında diğer ülkeleri nasıl kınayacaksınız? " sorusuna cevaben, "Bu konu hakkında yorum yapmayacağız." dedi.

Hollanda'nın skandal tavrının üzerinden üç gün geçmesine rağmen BM'nin konuyla ilgili açıklama yapmamasının sorulması üzerine Vellucci, "BM olarak, bir ülkenin, güvenlik gerekçe gösterilerek aldığı bir karar hakkında açıklama yapmayacağız." ifadesini kullandı.

"Hollanda'da ofisimiz yok, konuya hakim değiliz"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Ravina Shamdasani de, "Viyana Sözleşmesi bizim kurumuzun kapsamı dışında karmaşık bir konu ve sadece insan hakları ile ilgili değil." diyerek soruya cevap vermekten kaçındı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Rupert Colville, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hollanda polisinin, başkonsolosluğun bulunduğu bölgede toplanan ve uygulamayı protesto eden Türk vatandaşlarına şiddet uygulamasından bilgileri olmadığını ileri sürdü.

Colville, Hollanda’da ofislerinin bulunmadığını ve Rotterdam’da yaşanan olaylara tam olarak hakim olamadıklarını ifade etti.

AA muhabirinin medyaya yansıyan Hollanda polisinin şiddet içeren görüntülerini hatırlatması üzerine Colville, konuyu detaylı inceleyeceklerini ve daha sonra bu konuda bir açıklama yapabileceklerini bildirdi.

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