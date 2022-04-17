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BM İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın İzinden Gidiyor

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BM İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın İzinden Gidiyor
BM İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın İzinden Gidiyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Kıbrıs yetkilisi Ajay Sharma’nın dillendirdiği, Kıbrıslı Türklere ekonomik açıdan yardım edilmesi gerektiği fikrinin bu kez de BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart tarafından yinelendiğine dikkat çekildi.

BM’nin, İngiltere’nin reçetelerini takip ettiği yorumunu yapan Fileleftheros’a göre Stewart Rum muhataplarına; izolasyonların kaldırılması yönünde adımlar atılarak Kıbrıslı Türklere ekonomik açıdan yardım edilmesi gerektiğini söyledi. Ercan Havaalanı, Mağusa limanı ve hidrokarbonları öneren BM yetkilisi bunun,  Kıbrıslı Türklerin iki bölgeli iki toplumlu federasyon meselesine yeniden bakmasına yardımcı olabileceği görüşünü ortaya koydu.

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