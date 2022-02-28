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BM İnsan Hakları Konseyi Ukrayna'nın çağrısıyla toplandı

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, "Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan Ukrayna'daki insan haklarının durumuna" dair Ukrayna'nın acil toplantı çağrısını kabul etti.
BM İnsan Hakları Konseyi Ukrayna'nın çağrısıyla toplandı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, "Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan Ukrayna'daki insan haklarının durumuna" dair Ukrayna'nın acil toplantı çağrısını kabul etti. Konsey'in 49'uncu oturumu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

İnsan Hakları Konseyinin Arjantinli Dönem Başkanı Büyükelçi Federico Villegas, Ukrayna'nın acil toplantı talebinin gündeme alınması için oylama yapılacağını söyledi.

Villegas, daha sonra sözü Ukrayna'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yevheniia Filipenko'ya verdi.

"Bu Konseyin üyesi olan Rusya, Ukrayna'ya sebepsiz ve haksız bir saldırı gerçekleştirdi. Bu, sadece Ukrayna'ya değil tüm BM üye ülkelerine, BM'ye ve bu örgütü savunmak için oluşturulan ilkelere yönelik bir saldırıydı."

Rus Büyükelçi Gennady Gatilov ise Donetsk ve Luhansk'ta 8 yıldır Ukrayna'nın masum insanları hedef aldığını ileri sürdü.

Rusya, Çin, Küba, Eritre ve Venezuela "hayır" oyu veren ülkeler oldu

İki büyükelçinin konuşmasının ardından 47 üyeli Konseyde yapılan oylamada, Ukrayna'nın "Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan Ukrayna'daki insan haklarının durumuna" ilişkin acil toplantı çağrısı 29 "evet", 5 "hayır" ve 13 "çekimser" oyla kabul edildi.

Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın talebine tam destek verdiği oylamada, Rusya, Çin, Küba, Eritre ve Venezuela "hayır" oyu veren ülkeler oldu. Böylelikle BM İnsan Hakları Konseyi'nin tarihinde 7'inci kez acil toplantı yapılması kabul edilmiş oldu.

Konsey Sözcüsü Rolando Gomez, yaptığı açıklamada, "Ukrayna" konulu özel toplantının 3 Mart Perşembe günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

BM İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu, 1 Nisan'da sona erecek.

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