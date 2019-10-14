BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi: Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalanların tahmini sayısı 150-160 bine ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Türkiye'nin Çarşamba günü Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın etkileriyle yeni bir durum değerlendirmesi yayımladı.

Değerlendirmede, 13 Ocak gecesi itibarıyla Tel Abyad ve Rasulayn'a yönelik hava bombardımanı ve kara harekatının devam ettiği belirtildi.

OCHA, yaklaşık 13 bin kişinin kaldığı Ayn İsa kampında yaşayanlarla ilgili "çok ciddi kaygılar" bulunduğu ve burada kalanların bazılarının kamptan kaçtığı yönünde bilgiler olduğunu belirtti.

Ayn İsa kampında Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları ve aile mensupları kalıyor.

OCHA, "Yerinden olan çok sayıda kişi olduğuna dair bilgiler gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar tahmini olarak 150-160 bin kişilik bir nüfusun yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. Yer değiştirmelerin devam ettiğine yönelik bilgiler geliyor" denildi.