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BM: IŞİD Irak’ta 5 milyon kişiyi yerinden etti

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BM: IŞİD Irak’ta 5 milyon kişiyi yerinden etti
Birleşmiş Milletler, IŞİD’in 2014’ten bugüne kadar 5 milyondan fazla Iraklıyı yaşadığı yerleri terk etmek zorunda bıraktığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Irak İnsani Yardım Temsilcisi Lise Grande, “Geçtiğimiz üç yılda yaklaşık 5.4 milyon Iraklı ülke içinde yer değiştirdi” dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, açıklama, IŞİD’in Irak’taki son büyük kalesi Havice’nin örgütten geri alınmasının hemen ardından geldi.

Grande “Aralarında on binlerce çocuğun da bulunduğu yüzbinlerce insan büyük tehlikelere, strese ve travmaya maruz kaldı. Bu insanların yıllar boyunca özel bir destek ve ilgiye ihtiyacı olacak” dedi.

Diğer yandan, Havice’nin IŞİD’in elinden alınmasından sonra diğer bölgelere sığınanlar arasında IŞİD militanlarının da bulunduğundan kuşkulanılıyor.

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