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SON DAKİKABM: İsrail, Lübnan’daki barış gücünün gözlem kulesini yıktı

BM: İsrail, Lübnan’daki barış gücünün gözlem kulesini yıktı

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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), mevzisindeki gözlem kulesi ve çevresindeki tellerin İsrail ordusu tarafından yıkıldığını duyurdu.
BM: İsrail, Lübnan’daki barış gücünün gözlem kulesini yıktı

İsrail ordusu ilk olarak 10 Ekim’de UNIFIL askerlerine ateş açmış, UNIFIL askerlerinin bulunduğu gözetleme kulesini tank atışlarıyla hedef almıştı. Saldırıda iki barış gücü askeri yaralanmıştı.

Ardından 12 Ekim’de aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 34 ülke, ortak bir bildiri yayınlamış ve İsrail’in UNIFIL’e saldırılarını kınamıştı.

13 Ekim’deyse İsrail tankları UNIFIL’e ait bir üssün kapısını kırarak içeri girmişti.

UNIFIL’in olaya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“Bugün erken saatlerde bir İsrail ordusu buldozeri, Marvahin’deki bir BM mevzisinin gözlem kulesini ve çevre tellerini kasten yıktı. İsrail ordusu, defalarca UNIFIL’den ‘mavi hat’ üzerindeki mevzilerini boşaltmasını talep etmiş ve BM mevzilerine kasıtlı olarak zarar vermiştir.

Misyona ve asker katkısında bulunan ülkelere uygulanan baskıya rağmen Barış Gücü askerleri, tüm mevzilerde kalmaya devam etmektedir”

UNIFIL, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından İsrail sınırına yakın Güney Lübnan’da barış ve güvenliği yeniden tesis etmek için kurulmuş uluslararası bir misyon.

50 milletten 10 bin barış gücü askerinden oluşan misyon, Lübnan’la İsrail arasında BM tarafından çizilen sınır olan ‘mavi hat’ta düzenli olarak devriye geziyor ve aynı zamanda iki taraf arasındaki gerilimi azaltmaya çalışıyor.

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