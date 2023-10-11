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BM: İsrail'in hava saldırıları sonucu 260.000'den fazla Gazzeli yerinden edildi

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Birleşmiş Miletler (BM), İsrail ordusunun Gazze’yi bombalamaya devam etmesi nedeniyle 260.000'den fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.
BM: İsrail'in hava saldırıları sonucu 260.000'den fazla Gazzeli yerinden edildi

Birleşmiş Miletler (BM), İsrail ordusunun Gazze’yi bombalamaya devam etmesi nedeniyle 260.000'den fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Salı gecesi yapılan bir güncellemede bunun, "Çatışmaların şiddetlendiği ve 50 gün boyunca devam ettiği 2014 yılından bu yana yerinden edilen en yüksek insan sayısını" temsil ettiği belirtildi. Sayının daha da artması bekleniyor.

Çoğu insanın okullara sığındığı bildiriliyor.

Gazze Şeridi yaklaşık 2,3 milyon insana ev sahipliği yapıyor ve dünyadaki en yüksek nüfus yoğunluğundan birine sahip.

BM, son günlerdeki hava saldırılarının 1000'den fazla konutu yok ettiğini söyledi.

Gazze’de temel ihtiyaçların karşılanmasının "giderek daha zorlayıcı" hale geldiğini de sözlerine ekledi.

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