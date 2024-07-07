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BM: İsrail'in tahliye kararı nedeniyle Gazze'nin güneyinde 250.000 kişi yerinden edildi

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BM yardım görevlileri dün (Cuma) yaptıkları açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'ın doğu kesimlerinde yaşayan yaklaşık 250.000 kişinin İsrail'in tahliye kararı uyarınca hareket etmeye başladığını söyledi.
BM: İsrail'in tahliye kararı nedeniyle Gazze'nin güneyinde 250.000 kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), etkilenen nüfus alanı tahminini Gazze Şeridi'nin dörtte birinden üçte birine ya da 85'den 117 kilometrekareye revize etti. Yerlerinden edilenler, zaten temel hizmetlerden, kritik altyapıdan, barınma malzemelerinden ve hatta yeterli alandan yoksun, aşırı kalabalık bölgeler olan Han Yunus ve Deyr el-Balah'ın batısına doğru hareket etti.

OCHA, tahminlerine göre yerinden edilmiş 9 binden fazla ailenin Han Yunus'taki bir bölgede, yaklaşık bin ailenin de Deyrizor'da sadece 650 çadırın bulunduğu bir bölgede yaşadığını belirtti.

BM ofisi açıklamasında "Tüm bu ailelerin temiz içme suyuna ciddi ihtiyacı var ve insanlar, özellikle de çocuklar, her gün su kuyruklarında uzun saatler geçiriyor" ifadelerini kullandı.

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