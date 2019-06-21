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BM kapalı bölge Maraş’a ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Alim Sıddık, kapalı bölge Maraş’ın açılmasına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.
BM kapalı bölge Maraş’a ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor

Alithia ve diğer gazeteler, BM Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın dün Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, kapalı bölge Maraş’a ilişkin gelişmeleri yakından takip etmekte olduklarını söylediğini yazdılar.

Habere göre Sıddık açıklamasında, BM’nin bu konuda daha fazla bilgi edinme gibi bir girişiminin olup olmayacağının sorulması üzerine, “bu aşamada konu hakkında söyleyecek başka bir şeyi olmadığı” yanıtını verdi.

Sıddık, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemlerine yönelik bir soruya da yanıt vermekten kaçındı.

Gazete konuya ilişkin haberleri arasında, Başbakan Ersin Tatar’ın “Maraş’ın yeniden Las Vegas Olacağı” şeklindeki sözlerine ve KKTC’deki diğer siyasilerin açıklamalarına da geniş yer verdi.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Maraş: BM Gelişmeleri Takip Ediyor” başlığı altında verdi.

Gazete, kapalı bölge Maraş’ın açılması konusunda KKTC’de yapılan açıklamaların ve tepkilerin de çeşitlilik gösterdiği yorumunda bulunduğu haberinde, KKTC basınında yer alan haberlere de kısaca değindi.

Politis gazetesi ise, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün partisinin “Mağusa bölge grubuyla” biraraya gelerek Maraş’a uzmanların girmesi konusunu ele aldığını yazdı.

Habere göre Neofitu burada yaptığı açıklamada, KKTC’nin Maraş konusundaki kararını “kabul edilemez” şeklinde nitelendirirken, bölge halkı ve örgütlerini Maraş’ın açılması kararını protesto etme yönünde eylemler gerçekleştirmeye çağırdı.

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