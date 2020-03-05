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BM: Kapıların kapatılmasından endişe duyuyoruz!

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BM: Kapıların kapatılmasından endişe duyuyoruz!
BM: Kapıların kapatılmasından endişe duyuyoruz!

Birleşmiş Milletler Barış Gücü, 4 geçiş noktasının geçici bir süreliğine kapatılmasının ardından iki taraftaki toplumun yaşadığı rahatsızlıktan endişe duyduğunu açıkladı.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü, olası sağlık tehditlerine karşı alınacak önlemleri desteklemekle birlikte, tarafların iki toplumlu sağlık komitesi ile koordineli çalışmasının önemli olduğu belirtildi.

2003 yılından beri açık olan geçişlerin, Kıbrıslılara ada genelinde hareket etme özgürlüğü ve toplumlar arasında diyalogu sağladığı belirtilen açıklamada, diyalog ve koordinenin devam etmesinin önemine işaret edildi.

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