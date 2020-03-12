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Bm Kıbrıs Barış Gücü Sözcülüğü, Kıbrıs’ta taraflara birbirlerini bilgilendirerek Covid-19’la mücadelede işbirliği yapmaları çağrısında bulundu

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Bm Kıbrıs Barış Gücü Sözcülüğü, Kıbrıs’ta taraflara birbirlerini bilgilendirerek Covid-19’la mücadelede işbirliği yapmaları çağrısında bulundu
Bm Kıbrıs Barış Gücü Sözcülüğü, Kıbrıs’ta taraflara birbirlerini bilgilendirerek Covid-19’la mücadelede işbirliği yapmaları çağrısında bulundu

 BM Kıbrıs Barış Gücü Sözcülüğü (UNFICYP) Kıbrıs Türk ve Rum taraflarına birbirlerini bilgilendirerek halk sağlığıyla ilgili olağanüstü durum olan Covid-19’la iş birliği içeride mücadeleye devam etmeleri çağrısında bulundu.

BM Kıbrıs Barış Gücü Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ Bu bağlamda her iki tarafı da desteklemeye hazırız” denildi.

Kıbrıs’ta koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında 2 geçiş kapısının daha geçici olarak  kapatılması kararıyla ilgili olarak bilgilendirildikleri kaydedilen açıklamada, Liderler ’in 3 Şubat’ta İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi üyeleriyle Ledra Palas Otel’de bir araya gelerek Covid-19’un yayılmasına yönelik tedbirleri tartıştığı hatırlatıldı.

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