BM Kıbrıs Barış Gücü sözcüsü "bize kuzeyden ayrılın talebi gelmedi"

BM Kıbrıs Barış Gücü Sözcüsü: “Kuzeydeki otoritelerden kamplarımızı terk etmemizle ilgili herhangi bir istek ya da bildirim almış değiliz. Görevimiz değişmeden devam ediyor.”

Sözcü şunları ekledi: "Gücün varlığı değişmeden kaldı."

Türk gazetesi Hürriyet'teki haberlere göre, kuzeydeki "hükümet" Unficyp'e bir ültimatom vererek "devletlerini" tanımalarını ya da ayrılmalarını istedi. Kıbrıs Türk 'dışişleri bakanı' Tahsin Ertuğruloğlu yaptığı röportajda, Unficyp ayrılıkçı rejimle anlaşma yapmazsa kuzeydeki iki istasyonunu terk etmeleri gerektiğini söyledi. Ertuğruloğlu, Unficyp'in görevinin Kıbrıs Rum tarafıyla yapılan bir anlaşmadan kaynaklandığını ve kuzeyin onlara ev sahipliği yaptığını söyledi. Misafirperverliğimiz sona erdi, ya 'KKTC' ile askeri anlaşma imzalarlar ya da ayrılmak zorunda kalırlar.