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BM Kıbrıs Barış Gücü;24 UNFICYP çalışanının  Covid-19 olduğunu açıkladı

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BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) alınan tüm önleyici tedbirlere rağmen 2 sivil personel, 4 polis memuru ve 18 askeri personel olmak üzere 24 UNFICYP çalışanının  Covid-19 olduğunu açıkladı.
BM Kıbrıs Barış Gücü;24 UNFICYP çalışanının  Covid-19 olduğunu açıkladı

BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) alınan tüm önleyici tedbirlere rağmen 2 sivil personel, 4 polis memuru ve 18 askeri personel olmak üzere 24 UNFICYP çalışanının  Covid-19 olduğunu açıkladı.

Böylelikle salgının başladığı 2020 Mart ayından bu yana UNFICYP bünyesinde çalışan   toplam 33 Covid-19 vakasının tespit edildiği ; bunların 9’unun iyileştiği belirtildi.

UNFICYP tarafından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19’u önlemek ve bulaşma riskini azaltmak maksadıyla ilgili protokollere uyulması konusunda UNFICYP’in ilgili otoritelerle yakın bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Adada vakaların görülmeye başladığı günden itibaren personeli ve daha geniş anlamda halkı güvende tutmak için geniş önlemler aldığı belirtilen açıklamada, sadece UN personeli ile ailelerinin değil hizmet verilen toplumların sağlığına da gerekli özenin gösterildiği vurgulandı.

Koruyucu önlem olarak sivil personelin yarıdan fazlasının evden çalıştığına yer verilen açıklamada, UNFICYP’e intikal etmeden önce askeri personelin ülkelerinde 15 gün, geldikten sonra da yine aynı süre Kıbrıs’ta  karantinada kalmalarının istendiği kaydedildi.

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