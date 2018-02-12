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"BM KIBRIS KONUSUNDA ÜÇ AŞAMALI PLAN HAZIRLADI”

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"BM KIBRIS KONUSUNDA ÜÇ AŞAMALI PLAN HAZIRLADI”
12 Şubat 2018 tarihli Detay Gazetesi...

Birleşmiş Milletlerin (BM), Kıbrıs sorununun çözümü sürecinde üç aşamalı bir plan hazırladığı, plan için tarafların onayını beklediği iddia edildi. Fileleftheros gazetesi “BM’den Üç Aşamalı Plan” başlığı altında verdiği haberinde, BM’nin Kıbrıs’taki çözüm sürecinde üç aşama içeren bir plan hazırladığını ve tarafların onayını beklediğini iddia etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere göre, BM’nin Kıbrıs sorunundaki süreçte izlenecek, “stratejik anlaşma, boşlukların doldurulması ve planın kabulü veya reddini içeren” üç aşamalı bir plan hazırladığını savundu. Plana göre ilk aşama, yaz aylarına kadarki sürede ara çözüme denk gelen bir stratejik anlaşma imzalanmasını içeriyor.

Stratejik anlaşmaya varılmasının ardından ikinci aşama olan, anlaşmanın tamamlanması aşamasına geçileceğini, bu aşamada çözüm planının son şeklini alması yönünde müzakerelerin yapılacağını belirten Fileleftheros gazetesi, bu aşamanın ise zaman bakımında yılın sonu olarak öngörüldüğünü ileri sürdü. 

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