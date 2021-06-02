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BM Kıbrıs Sözcüsü'nden kapılar açıklaması, işte kriterler

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Birleşmiş Milletler Kıbrıs Sözcüsü'nden kapılar açıklaması, işte kriterler
BM Kıbrıs Sözcüsü'nden kapılar açıklaması, işte kriterler

2 Haziran 2021'de Kıbrıslı Rum lider Bay Nicos Anastasiades ve Kıbrıslı Türk lider Bay Ersin Tatar, iki tarafın geçişlerle ilgili COVID-19 önlemlerinin senkronize edilmesi ve 4 Haziran 2021'den itibaren tüm geçiş noktalarının yeniden açılması konusunda anlaşmaya vardıklarını doğruladılar.

Bu önemli gelişme, Kıbrıs Türk Özel Temsilcisi Sn. M. Ergün Olgun ve Kıbrıs Rum Müzakerecisi Sn. Andreas Mavroiannis'in GSÖT/Özel Temsilcisi başkanlığında geçtiğimiz haftalarda üstlendikleri çabalar sonucunda elde edildi. Genel Sekreter'in Kıbrıs Danışmanı Bayan Elizabeth Spehar, Sağlık Teknik Komitesi'nin önemli çalışmaları ve uzmanlığına dayanarak.Anlaşmaya göre, Sağlık Teknik Komitesi epidemiyolojik durumu iki haftada bir değerlendirecek ve geçiş noktalarında uygulanacak uygun seviyeyi belirleyecek ve şu şekilde tanımlanacak:

 

Seviye 1 (Yeşil):

• Kısıtlama yok

 

Seviye 2 (Turuncu):

• 7 günlük negatif Antijen testi veya PCR testi

 

Seviye 3 (Koyu Kırmızı):

• Genel halk: Kapalı

• Sağlık nedenleriyle geçişler: 72 saat negatif PCR testi

• İş, eğitim, ikamet ile ilgili amaçlar için geçiş: 7 günlük negatif Antijen veya PCR testi Seviye 1 ve 2 kapsamındaki önlemler, geçiş noktalarındaki durumu üçüncü ülke vatandaşları da dahil olmak üzere COVID 19 salgını öncesi statükoya geri getirerek tüm insan kategorileri için geçerli olacaktır. Aşılı kişilere uygulanacak önlemler üzerinde çalışılmakta olup, zamanla duyurulacaktır.

Bir veya her iki tarafta pozitif vakalarda bir artış olması durumunda, Teknik Komite ve her iki taraftaki uzmanlar aracılığıyla veriler değerlendirilecek ve veriler değişikliği haklı çıkarsa, bir üst seviyenin gereklilikleri derhal uygulanacaktır.

Mevcut şartlar altında 4 Haziran 2021'de tüm geçişlerde 2. Seviye (Turuncu) statüsü geçerli olacaktır.,

Tüm geçiş noktalarının yeniden açılması, serbest dolaşımı kolaylaştıracak, insanlar arası temasları teşvik edecek, güven inşa edecek ve tüm Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin yararına ada genelinde olumlu bir sosyo-ekonomik etkiye sahip olacaktır.

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