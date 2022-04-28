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BM: Kızamık vakaları yüzde 80 arttı, diğer hastalıklar da yayılabilir

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Birleşmiş Milletler, corona virüsü salgını dolayısıyla bazı hastalıkların yeniden ortaya çıktığını duyurdu. Yetkililer kızamık vakalarının yüzde 80 artış gösterdiğini belirtti.
BM: Kızamık vakaları yüzde 80 arttı, diğer hastalıklar da yayılabilir

Birleşmiş Milletler bünyesindeki UNICEF ile Dünya Sağlık Örgütü ortak bir açıklama yayınlayarak Covid-19 salgını dolayısıyla sayıları çok düşük olan bazı hastalıkların yeniden artış gösterdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada bu yıl dünya genelinde Covid-19 sebebiyle kızamık vakalarının yaklaşık yüzde 80 artış gösterdiği belirtildi.

Bilim insanları ve uzmanlar, corona virüsü salgını dolayısıyla birçok hastalığın aşılama sürecinin askıya alındığını veya yavaşladığını açıklarken bunun da bu tür hastalıkların yeniden çıkmasına sebebiyet verdiğini duyurdu.

Kızamık haricinde diğer hastalıkların da yayılabileceğinin sinyalini veren Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF, bu durumun milyonlarca çocuğun hayatını riske attığını da belirtti.

Ağırlıklı olarak çocukları etkileyen kızamık, tedavi edilmemesi durumunda körlük, beyinde şişme ve solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olabiliyor. Toplu aşılama ile engellenebilen kızamık buna karşılık bazı ülkelerde aşı olunamaması sebebiyle aksadı.

Yapılan ortak açıklamada sadece Ocak ve Şubat ayında dünya çapında 17.300 vaka açıklanırken geçen yılın aynı döneminde 9600 vaka tespit edilmişti.

SAVAŞ OLAN BÖLGELERDE ARTIYOR

UNICEF’in aşı kampanyasının başında yer alan kıdemli sağlık danışmanı Christopher Gregory, Fransız haber ajansı AFP’ye açıklamalarda bulundu. Gregory, “Kızamık, aşıyla engellenebilen en bulaşıcı hastalık ve bu genelde bir uyarı işareti anlamına geliyor. Kızamık vakalarının artması bağışıklık sisteminde bir zayıflık olduğunu gösteriyor” dedi. Gregory, sarı humma vakalarının da artışa geçmesinin olası olduğunu dile getirdi.

En çok kızamık vakasının tespit edildiği ülke Somali olurken, Yemen, Afganistan, Nijerya ve Etiyopya da bu ülkeyi takip etti. Kızamık vakalarının artış gösterdiği ülkelerde siyasi ve askeri krizler olduğuna dikkat çeken uzmanlar Ukrayna’da da vakaların artış yapmasından endişe ettiklerini duyurdu.

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