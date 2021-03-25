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BM KKTC Makamlarına danışmadan Kıbrıs'a komutan atadı Dışişleri Bakanlığı kınadı!

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BM KKTC Makamlarına danışmadan Kıbrıs'a komutan atadı Dışişleri Bakanlığı kınadı!
BM KKTC Makamlarına danışmadan Kıbrıs'a komutan atadı Dışişleri Bakanlığı kınadı!

İşte açıklama;

Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Kuvvet Komutanlığı’na Norveçli Tümgeneral Ingrid Gjerde'nin atandığına dair BM tarafından 24 Mart 2021 tarihinde yapılan açıklama hayal kırıklığı ile karşılanmıştır.
 

BMBG Komutanı’nın atanması öncesinde ülkemiz makamlarına danışılmaması ve rızamızın alınmaması kabul edilemezdir. Kuvvet Komutanı’nın atanması öncesindeki süreçte gerek Bakanlığımız gerek New York Temsilciliğimizin BM yetkilileri nezdinde yapmış oldukları girişimler sırasındaki tüm ikazlarımıza karşın, BM’nin uzun yıllar boyunca oluşmuş teamüller ve çalışma esaslarına aykırı şekilde konuyu basın açıklaması yoluyla duyurmasını esefle kınıyoruz.
 

BMBG’nin çalışmalarının başarısı KKTC ile işbirliğinden geçmektedir. Bir işbirliği bekleniyorsa sözkonusu atama ve ülkemizi ilgilendiren durumlarda makamlarımızın rızasının alınması elzemdir.
 

Özellikle 5+BM gayriresmi toplantısı arifesinde BM’nin iki taraf arasındaki hassas dengeye zarar verebilecek eylemlerden kaçınması gerektiğini vurgularız.
 

Sözkonusu atamaya ilişkin rahatsızlık ve görüşümüz BM yetkililerine iletilmektedir.

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