BM: Koronavirüs aynı anda birden çok açlık krizine yol açabilir

Birleşmiş Milletler "milyonlarca yaşamı kurtarmak ve kırılgan ülkelerde koronavirüsün yayılışını durdurmak için" 4,7 milyar dolarlık ek kaynak çağrısında bulundu.

BM daha önce de Mart ayında küresel insani yardım planını başlatırken 2 milyar dolar talep etmiş ve bu miktarın yaklaşık yarısını toplayabilmişti.

BM'ni İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, koronavirüs salgınının "en yıkıcı" sonuçlarının, dünyanın en yoksul ülkelerinde görüleceğini söyledi.

Lowcock "Şimdi harekete geçmezsek, çatışma, açlık ve yoksullukta önemli bir artışa hazır olmalıyız. Birden çok açlık krizi ihtimali yaklaşıyor" dedi ve "olağanüstü önlemlerin" gerektiğini söyledi.

Dünyanın bir çok kırılgan ülkesinde hastalığın üç ya da altı ay içinde zirve yapması bekleniyor. İstenen paranın, Aralık ayına dek yapılacak insani yardım operasyonlarına harcanması planlanıyor.